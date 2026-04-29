Prevén “muchísimos” desvíos en Alvedro por la nueva aproximación por satélite

ILS de Alvedro Archivo El Ideal Gallego

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este miércoles la aprobación de los cambios de espacio aéreo y los procedimientos civiles de vuelo. Esto significa que habrá modificaciones en las aproximaciones de los aviones al aeropuerto, que ahora introducirá las denominadas maniobras RNAV, basadas en navegación por satélite y no por equipos instalados en tierra. Se trata de una actualización que obedece a una directriz europea que “dice que toda aproximación ILS –sistema de aterrizaje instrumental– debe tener una aproximación basada en satélite de respaldo por si el ILS sufre una avería, por ejemplo”, señala el portavoz de la plataforma Alvedro Vuela Más Alto, Alberto Maroto.

Según recoge el anuncio del BOE, “no se prevén efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas y prescripciones establecidas”. Pero para Maroto esta medida esconde un gran peligro para Alvedro. “Las maniobras están bien diseñadas, pero publicaron para la ILS unos tramos de frustrada basados en satélite. Hasta ahora la frustrada de la ILS a la pista 21 que tenemos se estaba apoyando en ayudas que tenemos en tierra, en concreto una de las maniobras ILS se apoyaba en la frustrada en el VOR, y otra en el NDB”, comenta.

Lo que “han hecho ahora”, añade Maroto, es “convertir la aproximación que se va a utilizar en la mayor parte de los casos en una frustrada basada en satélite para la ILS”. Por ello, el portavoz de la plataforma Alvedro Vuela Más Alto lanza una advertencia: “Esta nueva aproximación tiene unos mínimos mucho más altos y va a provocar muchísimos, repito, muchísimos más desvíos en condiciones de baja visibilidad desde que entre en vigor”.

Esta actualización responde al mandato del Reglamento de Ejecución, cuyo objetivo es la transición de la navegación convencional basada en radioayudas terrestres hacia la Navegación Basada en Prestaciones (PBN). Aunque solo afecta a las operaciones cuando la niebla cubre la pista del aeropuerto, la terminal cuenta con la tecnología suficiente para evitar los desvíos, pero una serie de obstáculos impiden su aplicación.

Obstáculos

El ILS de Alvedro, es decir, su sistema de aterrizaje instrumental, está capacitado para permitir aproximaciones en categoría 3, pero Enaire lo relegó a la categoría 2 a causa de estos obstáculos.

Todo ello provoca que en días de baja visibilidad los pilotos no puedan acercarse lo suficiente a la pista o su balizamiento previo, quedándose por encima de la última capa de nubes o todavía dentro de la niebla. En estas condiciones, el final ‘evitable’ es el desvío. Los profesionales de Alvedro Vuela Más Alto denunciaron en numerosas ocasiones que el principal obstáculo se encuentra dentro del propio aeródromo: una de las torres de iluminación de la plataforma.

“Su desmonte parcial, de forma que pierda unos metros de altura y deje de vulnerar la zona libre de obstáculos de la maniobra, o su conversión a frangible, irían de la mano de una reducción de los mínimos de aproximación, permitiendo a los pilotos acercarse más a la pista”. Alvedro cuenta con 1.292 puntos que condicionan las operaciones, tales como árboles, postes, chimeneas, torres y vegetación.

Por ello, concluyen desde la entidad de apoyo a Alvedro, “una revisión de los criterios a la hora de considerar los obstáculos podría poner en servicio la ansiada y necesaria categoría 3 de nuestro ILS, la cual erradicaría por completo los desvíos”.