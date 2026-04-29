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A Coruña

¿Por qué los médicos de los hospitales siguen más la huelga que los de Atención Primaria?

Más de 2.000 consultas e intervenciones han tenido que ser canceladas en A Coruña por el paro semanal

Lucía Crujeiras
Lucía Crujeiras
29/04/2026 12:50
Varios profesionales en una concentración a las puertas del Chuac
Varios profesionales en una concentración a las puertas del Chuac
Archivo El Ideal Gallego
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La tercera jornada de huelga de esta semana vuelve a mostrar un impacto desigual en los niveles asistenciales. En A Coruña, el seguimiento este miércoles alcanzó el 24% en hospitales, pero solo el 1,37% en Atención Primaria. Una tendencia que se lleva repitiendo desde el lunes, cuando comenzó la semana de huelga, y que tiene varios motivos detrás.

El primero, y más destacable, se remonta al mes de marzo. Aunque los profesionales llevan muchas convocatorias a sus espaldas, que se intensificaron desde diciembre, en Galicia el sindicato O'Mega llamó a la huelga indefinida a todos los profesionales de la Atención Primaria el desde el 2 de marzo, un paro que se prolongó hasta el día 24, cuando se logró un acuerdo.

"Las huelgas suponen mucho. Es un esfuerzo tremendo y ellos estuvieron en una huelga indefinida hace un mes", incide Mercedes Tallón, médica de Urgencias en el Chuac y vicepresidenta del sindicato O'Mega.

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Entre los acuerdos entre el Sergas y O'Mega, se logró que los pacientes tengan desde el 15 de junio acceso a una consulta de 10 minutos de duración -el doble de la media establecida- para reducir la "sobrecarga" asistencial de los médicos. También se acordó un límite ordinario de 30 actos médicos por jornada laboral.

Las guardias

Estas demandas logradas condicionaron que esta semana el apoyo fuese menor en los centros de Atención Primaria, algo que también podría explicar que a sus facultativos no les afecta tanto el tema de las guardias que se demandan a nivel nacional en el paro contra del Estatuto Marco del Gobierno central. En concreto, piden una reducción de las mismas y una regulación clara de las guardias localizadas, incluyendo las libranzas correspondientes, su posible conversión en guardias físicas y la aplicación de los acuerdos de compensación a este tipo de servicio.

"Lo ven como algo que afecta más a los profesionales del hospital, pero realmente el Estatuto Marco afecta a todos los profesionales de facultativos de la sanidad pública", incide Tallón. De hecho, entre las demandas también piden la implantación de una jornada laboral de 35 horas, con el exceso de jornada reconocido, retribuido y computable a efectos de jubilación; una clasificación profesional "justa", acorde al nivel formativo y a la responsabilidad clínica; y un modelo de jubilación "flexible y sin penalizaciones", que reconozca la penosidad del ejercicio médico.

Pacientes afectados

La huelga tiene un alto precio para los pacientes y solo entre el lunes y martes se vieron afectadas más de 2.000 consultas e intervenciones en A Coruña. En concreto, en el área sanitaria ya van 49 cirugías, 1.650 consultas hospitalarias, 70 de Atención Primaria y 200 pruebas (excluidas las de laboratorio) canceladas, mientras en Galicia implicó la suspensión de 6.899 actos médicos este martes y más de 192.724 desde el inicio del paro en diciembre.

"Los profesionales están muy preocupados,  no por una cuestión económica propia, que también, pero sobre todo por la problemática que esto supone para todos nuestros pacientes. Para nosotros son personas con nombres, con caras, con familias y nos cuesta mucho pensar en que se les demora la atención", afirma Tallón.

La vicepresidenta del sindicato O'Mega incide, no obstante, en que su lucha tiene en el centro a los pacientes y que buscan "tener tiempo para atenderlos bien". "En Primaria ya quedaron demostradas las agendas infinitas, y en el hospital, los profesionales que tienen que atender a 12-13 enfermos al día por ratio están atendiendo 30", lamenta.

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Aunque las negociaciones con el Ministerio de Sanidad estan encalladas y se reclama la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde Galicia todavía hay "esperanza" de lograr un avance este miércoles en el acercamiento que tiene lugar entre el Sergas y el sindicato, previo a la manifestación convocada en Santiago. "Ellos quedaron en ofrecernos algo, hacernos un proyecto de mejoras. Vamos esperanzados".

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