Patti Smith, premio Princesa de Asturias 2026, y el recuerdo de uno de los conciertos más multitudinarios de A Coruña

Patti Smith, durante el concierto de 2019 en Riazor Patti Smith, durante el concierto de 2019 en Riazor

Este miércoles se ha dado a conocer que 'la madrina del punk', Patti Smith, ha sido galardonada con el premio Princesa de Asturias de las Artes 2026. La cantante, compositora, escritora y activista norteamericana, "una de las madres fundadoras del rock" en palabras de Christina Rosenvinge, miembro del jurado, fue la protagonista hace unos años de uno de los conciertos más multitudinarios que se recuerdan en A Coruña.

Fue en 2019 cuando el Festival Noroeste incorporaba a su cartel a una leyenda de la música como Patti Smith. Y como las leyendas no se anuncian de un día para otro, el festival confirmaba la presencia de Smith a mediados del mes de enero, con más de medio año de antelación.

El público durante el concierto de Patti Smith en Riazor en 2019 Quintana

Y aunque las expectativas pesan, no fue el caso. Era la quinta edición del festival con su formato expandido, con conciertos durante más días y por varios rincones de la ciudad. Pero Patti Smith tenía para ella el principal, el de siempre, la playa de Riazor. Y allí peregrinaron el 9 de agosto de 2019 miles de fieles dispuestos a volver a escuchar en directo himnos como 'Horses', 'Gloria' o 'Because the night'.

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Y desde el escenario, mientras oteaba el horizonte, 'la madrina del punk' no encontró más palabras que un sonoro "¡Wow!". Y no era para menos. Frente a ella, tanto en la playa como en el andén de Riazor, casi no cabía más gente. Cerca de 70.000 personas se dieron cita en el arenal para verla a ella. Se trata de una cifra que solo se ha repetido una vez, cuando unos años más tarde Tanxugueiras protagonizaban otro multitudinario concierto en el mismo escenario del Noroeste.

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Patti Smith volvió a A Coruña hace unos meses, aunque en esta ocasión para todo lo contrario a un baño de masas, aunque los coruñeses estuvieran dispuestos a ello.

Con motivo del 50 aniversario de Zara, el pasado mes de octubre la enseña textil invitaba a la artista estadounidense a dar un concierto íntimo en la cúpula del monte de San Pedro para apenas un par de centenares de personas. Sus fieles coruñeses volvían a demostrar su predilección por Smith: en las primeras horas ya había 20.000 inscritos y un par de días después se superaban las 32.000 inscripciones para ver a la compositora de Chicago.