Nuevas empresas se suman a la oferta de Espacio Coruña: ocio, coworking, música y oposiciones

Algunos de los nuevos espacios que se están creando en Espacio Coruña de la mano de NARA Cedida

Espacio Coruña continúa impulsando su estrategia de diversificación con la incorporación de cuatro nuevos operadores y el avance simultáneo de las obras de varias empresas que ampliarán su actividad en las próximas semanas. El edificio del centro comercial coruñés refuerza así su posicionamiento como espacio que integra diferentes usos -comercio, ocio, restauración, servicios profesionales- en un mismo entorno.

La principal novedad, explican desde la superficie, es la llegada de NARA, un nuevo espacio de oficinas gestionadas y coworking que ocupará 1.300 m² e integrará 140 puestos de trabajo, veinte oficinas privadas de entre dos y veinte puestos, seis salas de reuniones, cuatro phone booths, una sala polivalente y una zona open coworking.

Gestionado por HQFlex, especialistas en espacios de trabajo flexibles con proyectos en varias ciudades españolas, NARA está concebido para ofrecer un entorno completamente operativo desde el primer día, combinando la flexibilidad del coworking con la privacidad de una oficina propia. Las oficinas de mayor tamaño incorporarán además salas de reuniones y despachos privados, permitiendo a las empresas crecer sin cambiar de espacio.

Su presencia dentro del edificio no solo amplía la oferta, sino que contribuye directamente a generar tráfico constante durante el horario de oficina, beneficiando al conjunto de operadores. La integración de espacios de trabajo en entornos comerciales responde a una tendencia creciente en el sector inmobiliario, que cada vez más apuesta por combinar usos para garantizar actividad durante todo el día, explican desde Espacio Coruña.

Terraza que funcionará en el nuevo espacio de la zona de coworking Cedida

A esta incorporación se suma Atomic House, un espacio orientado a la creación musical. El proyecto ya disponía de un primer local de 427 m² y ha ampliado su presencia en el edificio con la compra de más de 500 m² adicionales contiguos. El resultado es un ecosistema completo para músicos y creadores, con salas de ensayo de alta fidelidad equipadas con backline profesional y un estudio de grabación profesional preparado para proyectos que van desde maquetas hasta álbumes de estudio.

El edificio de Espacio Coruña incorpora también a Mascop Formación, academia especializada en la preparación de las oposiciones a la Policía Local de Galicia, que refuerza el posicionamiento de Espacio Coruña como espacio de aprendizaje y capacitación profesional, comentan fuentes de la empresa.

Y completa las nuevas firmas con Brancura Atlántica, operador de lavandería que amplía la oferta de servicios cotidianos muy necesaria para los usuarios del área de influencia.

Nuevas obras

En paralelo a estas incorporaciones, Espacio Coruña avanza en distintas actuaciones que verán la luz en las próximas semanas. Entre ellas, destacan las aperturas en las próximas semanas de Sutega, que ha adquirido en propiedad un local de más de 1.000 m² y donde se concentrará a 92 profesionales de sus distintas divisiones, y Savia Espacios, así como la puesta en marcha de nuevos espacios de ocio y restauración, incluyendo La Dolida Pisco Bar, un concepto afterwork que ampliará la actividad del edificio en horario de tarde-noche.

Asimismo, continúan los trabajos de mejora y adaptación de operadores ya presentes, como los de Luckia, que está invirtiendo en la remodelación integral de su espacio para hacerlo más atractivo y funcional.

Por otra parte, Sampaio -grupo con varios restaurantes de referencia en la ciudad-, acaba de abrir sus oficinas corporativas en el edificio, al igual que Dorseran, que ofrece servicios integrales para la construcción y el mantenimiento de activos inmobiliarios.