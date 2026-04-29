Mori actuará en A Coruña el próximo 15 de mayo

Mori, presentará su álbum en A Coruña

Mori, una de las voces más representativas de la nueva generación del bedroom pop nacional, presentará su directo en Galicia con tres conciertos enmarcados en la programación de SON Estrella Galicia.

Las citas tendrán lugar en Ourense (jueves 14 de mayo, Café & Pop Torgal), A Coruña (viernes 15 de mayo, Don Giorgio) y Vigo (sábado 16 de mayo, Radar Estudios). Las entradas están disponibles a través de DICE .

Originario de Ceuta y afincado en Getafe, mori se ha consolidado como uno de los nombres imprescindibles de una escena marcada por la sensibilidad generacional y la autoproducción.

Colaborador habitual de Rusowsky, Ralphie Choo o TRISTÁN!, su propuesta navega entre el bedroom pop, el R&B alternativo y un hip-hop de atmósferas oscuras, dando forma a canciones que abordan sin filtros cuestiones como el amor, la ansiedad o las relaciones contemporáneas.

A lo largo de los últimos años, mori ha conectado con miles de oyentes gracias a una forma de entender la música íntima y honesta, convirtiéndolo su directo en una experiencia compartida.

Influenciado por artistas como Lil Peep o XXXTentacion, y con ecos de la electrónica noventera y el trip-hop de Massive Attack, su sonido se caracteriza por bases minimalistas y envolventes sobre las que construye melodías frágiles y cercanas. La vulnerabilidad se transforma en el eje central de su espectáculo.

Su crecimiento ha sido constante, impulsado por una comunidad que ha encontrado en sus canciones un espacio de identificación y refugio. Temas como “Q no” o colaboraciones como “Llueve” junto a Natalia Lacunza han ampliado su alcance, consolidando un proyecto que trasciende lo musical para convertirse en un fenómeno generacional.

Ahora, el artista vuelve a estar de actualidad por el lanzamiento de su primer larga duración, “El niño bola” (2026).

SON Estrella Galicia es el proyecto musical cervecero de Estrella Galicia, cerveza icónica de Hijos de Rivera, con el que la compañía fomenta la cultura musical como vehículo de identidad, diferencia y comunidad y comparte el paralelismo entre la creatividad cervecera y la musical.

A lo largo de más de diecisiete años, esta propuesta ha evolucionado hasta convertirse en un referente indiscutible, extendiendo su actividad por todo el país y consolidando su presencia en escenarios internacionales como Reino Unido, Estados Unidos, Portugal o Alemania.