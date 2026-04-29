Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Mori actuará en A Coruña el próximo 15 de mayo

El artista presenta su álbum 'El niño bola' en el club Don Giorgio como parte de la programación de SON Estrella Galicia

Redacción
29/04/2026 18:29
Mori, presentará su álbum en A Coruña
Mori, presentará su álbum en A Coruña
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

Mori, una de las voces más representativas de la nueva generación del bedroom pop nacional, presentará su directo en Galicia con tres conciertos enmarcados en la programación de SON Estrella Galicia

Las citas tendrán lugar en Ourense (jueves 14 de mayo, Café & Pop Torgal), A Coruña (viernes 15 de mayo, Don Giorgio) y Vigo (sábado 16 de mayo, Radar Estudios). Las entradas están disponibles a través de DICE.

Originario de Ceuta y afincado en Getafe, mori se ha consolidado como uno de los nombres imprescindibles de una escena marcada por la sensibilidad generacional y la autoproducción. 

Colaborador habitual de Rusowsky, Ralphie Choo o TRISTÁN!, su propuesta navega entre el bedroom pop, el R&B alternativo y un hip-hop de atmósferas oscuras, dando forma a canciones que abordan sin filtros cuestiones como el amor, la ansiedad o las relaciones contemporáneas.

A lo largo de los últimos años, mori ha conectado con miles de oyentes gracias a una forma de entender la música íntima y honesta, convirtiéndolo su directo en una experiencia compartida.

Influenciado por artistas como Lil Peep o XXXTentacion, y con ecos de la electrónica noventera y el trip-hop de Massive Attack, su sonido se caracteriza por bases minimalistas y envolventes sobre las que construye melodías frágiles y cercanas. La vulnerabilidad se transforma en el eje central de su espectáculo.

Su crecimiento ha sido constante, impulsado por una comunidad que ha encontrado en sus canciones un espacio de identificación y refugio. Temas como “Q no” o colaboraciones como “Llueve” junto a Natalia Lacunza han ampliado su alcance, consolidando un proyecto que trasciende lo musical para convertirse en un fenómeno generacional. 

Ahora, el artista vuelve a estar de actualidad por el lanzamiento de su primer larga duración, “El niño bola” (2026).

SON Estrella Galicia es el proyecto musical cervecero de Estrella Galicia, cerveza icónica de Hijos de Rivera, con el que la compañía fomenta la cultura musical como vehículo de identidad, diferencia y comunidad y comparte el paralelismo entre la creatividad cervecera y la musical. 

A lo largo de más de diecisiete años, esta propuesta ha evolucionado hasta convertirse en un referente indiscutible, extendiendo su actividad por todo el país y consolidando su presencia en escenarios internacionales como Reino Unido, Estados Unidos, Portugal o Alemania.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Oficiales de policía forense inspeccionan la escena donde dos hombres judíos resultaron gravemente heridos tras ser apuñalados en Golders Green, al norte de Londres, este miércoles.

Al menos dos heridos en un ataque contra una sinagoga en el norte de Londres
Europa Press
El ideal gallego

Prevén “muchísimos” desvíos en Alvedro por la nueva aproximación por satélite
Lara Fernández
Sergio del Molino, en A Coruña

Sergio del Molino | "Juana de Vega es un personajón de la historia de España poco transitado"
Óscar Ulla
Patti Smith, considerada 'la madrina del punk' durante un concierto en el Teatro Real de Madrid

Patti Smith afirma que el Princesa de las Artes simboliza el amor que siente por España
EFE