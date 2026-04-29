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A Coruña

Los viajeros del tren en A Coruña reclaman "prioridad real" durante el corte ferroviario

Los usuarios valoran que la interrupción del servicio se haya comunicado con antelación pero "no oculta la realidad que afrontan las personas"

Dani Sánchez
Dani Sánchez
29/04/2026 17:15
Viajeros, en la entrada de la estación de tren de A Coruña
Viajeros, en la entrada de la estación de tren de A Coruña
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Los viajeros del tren en A Coruña están viviendo un año especialmente complejo. Y es que, los paros obligados, las huelgas o los retrasos han hecho mella en la circulación ferroviaria y, sobre todo, en los que cada día recorren con origen o destino la urbe herculina una de las líneas más demandadas de todo el país. Así, en la mañana de este miércoles han sido conocedores de otra mala noticia que, previsiblemente, se antoja si cabe peor que en otras ocasiones: un corte ferroviario de más de un mes de duración. Por ello, aunque los usuarios valoren que la interrupción del servicio se haya comunicado con antelación, consideran que "no oculta la realidad que afrontan las personas" y reclaman "prioridad real" a la compañía en todo este proceso.

Un bus habilitado por Renfe, en los aledaños de la estación de tren de A Coruña

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"Valoramos positivamente que, en esta ocasión, Renfe informe con más de un mes de antelación sobre unas alteraciones que comenzarán en junio, una mejora relevante frente a situaciones anteriores en las que los cambios se comunicaban con escasos días de margen, pero no oculta la realidad que afrontan las personas usuarias recurrentes que dependen cada día de la segunda línea de Media Distancia más utilizada de España", explican desde la Plataforma de Usuarios de Media Distancia a través de un comunicado.

Más incertidumbre

En este sentido, el nuevo apagón total del servicio ferroviario del próximo 5 de junio provocará la utilización de un transporte alternativo por carretera, un recurso que "supone, una vez más, una pérdida de competitividad, plazas, comodidad y tiempo para miles de personas usuarias gallegas". Según los viajeros, "cada transbordo implica más incertidumbre, peores condiciones de viaje y mayores dificultades para conciliar su vida laboral, personal y familiar. Las personas no son estadísticas", inciden.

Una persona mira la pantalla, en la estación de tren de A Coruña

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"Galicia no puede seguir afrontando mejoras estructurales a costa de sobrecargar de forma reiterada a miles de personas que dependen del tren público cada día. Las infraestructuras deben avanzar, pero sin olvidar que detrás de cada servicio alterado hay personas, necesidades reales y una ciudadanía gallega que merece una movilidad, útil, fiable y adaptada a la importancia de una de las principales redes de Media Distancia del país", dicen.

En este sentido, los viajeros mostraron preocupación por cómo se gestionará la oferta de plazas y los posibles cambios en los horarios, no solo de llegada, sino también de salida. "Es evidente que la capacidad de un tren es superior a la de un autobús, por lo que esperamos que no se vea reducida la oferta de plazas, sobre todo en los trayectos en horas punta, en los que la demanda ya es mucho superior a la oferta", setencian.

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