Los vecinos de Os Castros dictan sentencia sobre el nuevo 'jardín xerófilo'

El barrio de Os Castros cuenta desde esta semana con una nueva zona ajardinada, que ha llamado la atención de los vecinos debido a su peculiar aspecto. Y es que no parece precisamente una "zona verde". Lo cierto es que se trata de un 'jardín xerófilo': es decir, una especie de arenero que parece reproducir un ecosistema desértico.

En todo caso, hay opiniones para todos los gustos. "Es tipo japonés", asegura una de las vecinas consultadas por El Ideal Gallego. "A mi todo lo que sea ajardinar me parece bien", asegura otro de los encuestados. Pero no todas las reseñas son buenas: "Creo que es una mierda", afirma tajante otro vecino. Y es que ya se sabe que en cuestión de jardines no hay nada escrito.