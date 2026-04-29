Los propietarios de pisos turísticos de A Coruña piden al Ayuntamiento que frene la "degradación del clima social" que sufren

Pintada en A Coruña contra las viviendas de uso turístico Quintana

La Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) denunció este miércoles la aparición de nuevas pintadas y actos vandálicos en portales del centro de A Coruña, donde "se han inutilizado sistemas de apertura y se han difundido mensajes agresivos contra el alquiler de viviendas por días". La entidad califica estos hechos como “una campaña ilegal de acoso” ejecutada desde el anonimato y dirigida a propietarios que cumplen la normativa vigente.

“Si existe un incumplimiento, debe denunciarse donde corresponde, no mediante ataques a la propiedad privada”, señala la asociación, que recuerda que la actividad de las viviendas de uso turístico "está regulada por normativa europea, estatal, autonómica y municipal, y cualquier colectivo que discrepe de ella dispone de los cauces administrativos y judiciales para solicitar cambios o denunciar incumplimientos". Así, Aviturga subraya que "muchas viviendas de uso turístico de A Coruña cuentan con título habilitante de la Xunta de Galicia, aunque no estén operativas en plataformas por no cumplir la normativa municipal".

Por todo ello, la entidad considera “inadmisible” que, mientras el Gobierno local anuncia inspecciones y medidas contra los propietarios, "no haya condenado públicamente los actos vandálicos que están sufriendo edificios residenciales del centro". Aviturga insiste en que los titulares de estas viviendas "son ciudadanos con los mismos derechos y obligaciones que el resto. La administración debe velar por la convivencia y la seguridad, no fomentar la fractura social ni la delación entre vecinos".

La asociación exige el fin inmediato de cualquier campaña que fomente el rechazo hacia el sector y pide al Ayuntamiento que asuma su responsabilidad en la degradación del clima social. “No se puede gobernar señalando a colectivos para desviar la atención de la falta de políticas públicas de vivienda”, afirma.

“Somos objeto de un nuevo ataque injustificado. En A Coruña, el número total de VUT no supera el 1% del parque inmobiliario, y las que están actualmente en funcionamiento no llegan al 0,1%. Es evidente que el problema de acceso a la vivienda no lo generan los vecinos que alquilan legalmente sus propiedades, sino la falta de políticas públicas que permitan un desarrollo normal del mercado residencial. Culparnos es tan injusto como ineficaz”, apunta el vicepresidente de Aviturga y portavoz de la entidad de A Coruña, Rafael Serrano.

La respuesta de la alcaldesa

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, aseguró este miércoles que el Ayuntamiento "no hace una campaña de señalamiento, el Ayuntamiento reguló el uso de las viviendas de uso turístico, que es una actividad empresarial legítima y con la que estamos de acuerdo, pero que tiene que ser ordenada conforme a la legalidad".

Así, destacó que el Gobierno local "no es responsable" de ningún acto vandálico, "que, evidentemente, condenamos".