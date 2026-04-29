Las fiestas del santo Job en Xuxán serán en mayo y ya tienen cartel

Celebración del 'Xamaín' en el barrio de Xuxán Archivo El Ideal Gallego

Xuxán, el barrio más joven de la ciudad, celebrará este 9 y 10 de mayo sus primeras fiestas en honor al santo Job. El cartel, que han estrenado este miércoles, anuncia que el pregón estará a cargo de la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey.

Las fiestas contarán con actividades infantiles con hinchables y fiesta espuma, sesión musical juvenil, chocolate con churros y varias presentaciones artísticas, entre ellas la de Pablo Balseiro, quien dará un concierto con música de los 80's y 90's, la noche del sábado.

La sesión vermú será amenizada por el cantautor coruñés Carlos Bau el sábado 9 de mayo, mientras que el día siguiente lo harán Os Kibbis.

El cartel de las fiestas del santo Job en el barrio de Xuxán

También se presentará Nova Trova coruñesa y una sesión Dj para cerrar la noche del sábado.

El día domingo el programa inicia a las 11.00 horas con Pasarrúas a cargo de Folerpas, continúa con una ronda de juegos tradicionales a cargo de la asociación de vecinos, para terminar a las 17.00 horas con un tardeo dedicado a los 80's y 90's.