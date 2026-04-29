La reunión sin mujeres de Ignacio Rivera y Pablo Junceda indigna a la alcaldesa de A Coruña

Un momento del encuentro 'Impacto positivo nas organizacións', celebrado en A Coruña Carlota Blanco

"Hablar de impacto positivo en las organizaciones sin contar con la mitad de la población, las mujeres, es no entender nada". La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, se pronunció así de rotunda este martes por la noche después de conocer los detalles del encuentro 'Impacto positivo nas organizacións', celebrado en A Coruña de la mano de Cesuga y el Banco Sabadell Gallego, y que contó con la participación del presidente de Hijos de Rivera, Ignacio Rivera, y del director general de la entidad financiera, Pablo Junceda.

El problema radica en que las imágenes del acto dejaron ver cómo estaba protagonizado y copado por hombres, sin apenas mujeres en la sala. "Un acto de señores, hablando con señores, abrazando señores... No veo impacto, y mucho menos que sea positivo", explica Inés Rey a través de sus redes sociales.

En el acto, además de los representantes de Hijos de Rivera y del Banco Sabadell, también estuvo el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo - junto al de Facenda e Administración Pública, Miguel Cordos-, una de las imágenes que destaca Inés Rey a través de su perfil en la red social X, en la que comparte la publicación del propio dirigente autonómico, del PP, dando sus "parabéns" por el acto.

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Pero lejos de poder entenderse como una crítica por el color del partido, Inés Rey va más allá y extiende su 'bronca' al delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, también presente en el evento y que mostró su satisfacción por participar en el acto a través del perfil oficial en redes sociales de la propia Delegación del Gobierno.

"Sin mujeres no hay progreso", concluye su texto la alcaldesa de A Coruña, que se ha caracterizado durante toda su carrera por ser una firme defensora de los derechos femeninos y del impulso de la mujer al frente de la sociedad.