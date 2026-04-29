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A Coruña

La reunión sin mujeres de Ignacio Rivera y Pablo Junceda indigna a la alcaldesa de A Coruña

En el encuentro estuvieron, entre otros, el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, y el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
29/04/2026 10:08
Un momento del encuentro 'Impacto positivo nas organizacións', celebrado en A Coruña
Un momento del encuentro 'Impacto positivo nas organizacións', celebrado en A Coruña
Carlota Blanco
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"Hablar de impacto positivo en las organizaciones sin contar con la mitad de la población, las mujeres, es no entender nada". La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, se pronunció así de rotunda este martes por la noche después de conocer los detalles del encuentro 'Impacto positivo nas organizacións', celebrado en A Coruña de la mano de Cesuga y el Banco Sabadell Gallego, y que contó con la participación del presidente de Hijos de Rivera, Ignacio Rivera, y del director general de la entidad financiera, Pablo Junceda.

El problema radica en que las imágenes del acto dejaron ver cómo estaba protagonizado y copado por hombres, sin apenas mujeres en la sala. "Un acto de señores, hablando con señores, abrazando señores... No veo impacto, y mucho menos que sea positivo", explica Inés Rey a través de sus redes sociales. 

En el acto, además de los representantes de Hijos de Rivera y del Banco Sabadell, también estuvo el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo - junto al de Facenda e Administración Pública, Miguel Cordos-, una de las imágenes que destaca Inés Rey a través de su perfil en la red social X, en la que comparte la publicación del propio dirigente autonómico, del PP, dando sus "parabéns" por el acto. 

El director general de Cesuga, Venancio Salcines; el presidente ejecutivo de Hijos de Rivera, Ignacio Rivera; y el director general de Sabadell Gallego, Pablo Junceda | Carlota Blanco

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Pero lejos de poder entenderse como una crítica por el color del partido, Inés Rey va más allá y extiende su 'bronca' al delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, también presente en el evento y que mostró su satisfacción por participar en el acto a través del perfil oficial en redes sociales de la propia Delegación del Gobierno. 

"Sin mujeres no hay progreso", concluye su texto la alcaldesa de A Coruña, que se ha caracterizado durante toda su carrera por ser una firme defensora de los derechos femeninos y del impulso de la mujer al frente de la sociedad.

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