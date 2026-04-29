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A Coruña

La línea 11 del autobús urbano regresa este viernes a la avenida de Os Mallos

La calle reabre al tráfico este jueves, con la obra "completamente" terminada

Lara Fernández
Lara Fernández
29/04/2026 14:22
Último tramo en obras en la avenida de Os Mallos
Último tramo en obras en la avenida de Os Mallos
Carlota Blanco
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Se acabó la espera para los vecinos. Este jueves por la tarde reabre al tráfico la avenida de Os Mallos tras una actuación "completamente terminada" que duró más de un año, pero que no destaca por su sencillez. Y si esta noticia generará alivio entre los residentes del barrio, hay otra que desatará la alegría: la línea 11 de autobús urbano volverá a circular por esta avenida el viernes por la mañana.  

La actuación en la avenida central de Os Mallos se inició en marzo de 2025. El objetivo era renovar la red de saneamiento y reordenar el estacionamiento tras el cambio a batería que se había efectuado en agosto de 2022. De esta forma, el aparcamiento vuelve a ser en línea en toda la calle a partir de este jueves. 

Pero el Gobierno municipal recibió actuar en mayor profundidad y la obra, además de la red de fecales, supuso la instalación de una nueva red de pluviales y la reforma integral del firme. Es decir, se retiró todo el hormigón existente para poner uno nuevo y se cambiaron todas las canalizaciones existentes. Además, la avenida de Os Mallos contará también con nuevo mobiliario urbano.

El Ayuntamiento, además, incluyó una actuación no prevista inicialmente en la calle Río Barbanza, donde se renovó el firme, y se instalaron bancos y colocaron maceteros para evitar el aparcamiento indebido. 

El cambio de sentido del aparcamiento en la avenida de Os Mallos se ejecutó en agosto de 2022 con el fin de ganar catorce plazas para los coches, pero acabó generando numerosos problemas: los autobuses se quedaban ‘atascados’ por falta de espacio para pasar si algún coche de grandes dimensiones estacionaba en el margen izquierdo. La medida, por lo tanto, pone fin a la preocupación que rondaba hace meses entre los vecinos: que el bus modificase su trayecto de forma permanente y circulase por la avenida de Arteixo y no por la avenida de Os Mallos.

Lo que para los vecinos es una línea roja –se llegaron a manifestar por este tema hace años– para el director de la Compañía de Tranvías de A Coruña, Ignacio Prada, es su opción preferida. Sin ir más lejos, cuando el Gobierno local anunció el cambio de aparcamiento, este insistió en trasladar el trayecto de la línea 11 a la avenida de Arteixo, por donde ha circulado este último año.

Último tramo en obras en la avenida de Os Mallos

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