La chispa del genio: A Coruña rinde homenaje a Nikola Tesla

Nikola Tesla nació en una casa sin electricidad, en Croacia, en 1856, pero esta estuvo presente en su alumbramiento en forma de una tormenta que encapotaba el cielo. Por eso, la partera dijo que sería “el hijo de la oscuridad”. Pero su madre, ama de casa e inventora a ratos perdidos, señaló los rayos en el cielo. “Será un hijo de la luz”, anunció, profética. Esa leyenda la cuenta Sergi Romeu, comisario de la exposición que a partir de hoy se puede visitar en O Parrote.

Es una afortunada coincidencia que en la misma semana que se cumple un año del apagón, la Fundación ‘la Caixa’ haya decidido traer esta muestra itinerante a la ciudad que se realiza en colaboración el Nikola Tesla Museum de Belgrado. Bajo la carpa se pueden observar réplicas de alguna de los fantásticos inventos de Tesla, tan adelantado a su tiempo que parece un personaje de ciencia ficción: la bovina, el motor de inducción el barco de control remoto, la torre de Wardenclyffe para la comunicación sin hilos de sonidos e imágenes e incluso su polémico ‘rayo de la muerte’ .

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La muestra incluye también alguno de los eventos que marcaron la vida del genial inventor: su infancia en Croacia, con un padre sacerdote que quería seguir sus pasos pero que le permitió estudiar ingeniería si sobrevivía al cólera, el viaje a Norteamérica, donde le robaron el dinero y la maleta, sus comienzos en la empresa de Charles Edison, al que impresionó. Y como rompió con él después de que se negara a pagarle una recompensa para luego unirse a otro empresario Westinghouse.

Guerra de las corrientes

En los paneles de la muestra se puede observar gráficamente lo que siguió: la lucha entre Edison y Westinghouse por determinar qué corriente se impondría en el futuro: la continua (CC), que defendía Edison, o la alterna (CA), que abanderaba Tesla. Para convencer al público, ambos genios recurrieron a toda clase de trucos. Edison construyó una silla eléctrica para concienciar de los peligros de la CA mientras que Tesla hacia apariciones públicas con una bombilla iluminada en la mano para demostrar que la corriente podía pasar a través de su cuerpo sin dañarla. Finalmente, fue Westinghouse quien ganó el contrato de la central eléctrica del Niágara que acabó la disputa.

“Edison no era malo. La CC la usamos a diario. Solo que la CA permite transportar la electricidad a larga distancia”, explicó Romeu. El gran inventor murió a los 86 años arruinado, en la habitación del hotel y, según dice, enamorado de una paloma herida a la que trató de curar.

La exposición que lo homenajea fue visitada ayer por el concejal de Educación, Juan Ignacio Borrego, la responsable territorial de la Fundación ‘la Caixa’, Susan santos, y la director de Red Galicia de Caixabank, Marta Abela. Todos alabaron el talante de Tesla, que siempre pensó en sus inventos como un regalo para que la humanidad pudiera disfrutar de un futuro más luminoso.