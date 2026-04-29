Javi Chapela | “Hacer un disco debe de ser lo más parecido a tener un hijo”

El artista Javi Chapela, en una imagen promocional Sara del Caño

Tras despuntar poco a poco en la música tras lanzarse a cantar en la pandemia, el coruñés Javi Chapela acaba de dar el simbólico paso de lanzar su primer álbum: ‘Futuros propósitos’. Un disco que el artista indie presentará a su ciudad natal este sábado en Garufa (22.30), en el marco del circuito de conciertos nacional Girando por Salas (GPS).

¿Cómo se siente al publicar su primer disco?

Muy contento. Han sido muchos meses de trabajo para llegar hasta aquí. Cuando uno se plantea el primer disco tiene que ser especialmente cuidadoso y saber bien lo que quiere transmitir. Ha sido un proceso largo pero ha valido la pena, debe de ser lo más parecido a tener un hijo.

¿Es muy diferente el proceso de crear un disco a la rutina habitual de los singles?

Es diferente, claro que sí. El disco te permite contar una historia de largo formato, darles un empaque a las canciones desde un mismo punto de vista narrativo. Llegó un punto el año pasado en el que vi que mi capacidad compositiva estaba por encima del ritmo de los singles y sentía que era el momento ideal. Creo que es muy importante tener algo que contar y sobre todo saber cómo contarlo, y se dieron ambas condiciones a la vez.

¿Cómo ha cambiado su música respecto a sus inicios?

En muchos aspectos, como es natural, he ido creciendo como persona y aprendiendo. A nivel artístico creo que la evolución ha sido clara y evidente, cuando subía mis primeras canciones lo hacía desde la inocencia y sin pretensión de ningún tipo, con lo medios más caseros posibles y sin infraestructura de ningún tipo detrás. Ahora todo eso ha cambiado, tengo muy claro lo que quiero conseguir con mi música y creo que estoy en el camino correcto para lograrlo.

Suelen compararle con figuras ya establecidas del panorama indie nacional. ¿Quiénes cree que han sido sus mayores influencias?

En mi casa se ha escuchado muchísima música, principalmente por la influencia de mi padre que es un gran melómano. A pesar de que en el coche convivían discos de Sidonie, Lana del Rey o Milladoiro, creo que mis dos grandes influencias son el pop-rock británico de los 90’ y el indie español de los 2010. A bote pronto me vienen grupos como Izal, Love of Lesbian, Vetusta Morla, Oasis, The Verve, Manic Street Preachers… podría seguir todo el día.

¿Qué tal fue el primer concierto de la gira en Madrid?

Superó mis expectativas. Ha sido un comienzo de gira increíble, con la sala a rebosar y la gente cantando cada tema. Tengo muchas ganas de los siguientes, este fin de semana estaremos en Vigo y Coruña, con lo que implica tocar en casa delante de nuestra gente. El resto de fechas son grandísimas oportunidades que GPS nos ha puesto en el camino, estoy seguro de que daremos un buen show en cada una de ellas.

¿Será especial el de A Coruña?

Muy especial. Creo que los coruñeses somos muy de Coruña, en todos los aspectos. Llevo ya un tiempo viviendo fuera de casa y cada vez que vuelvo se siente especial. Quiero disfrutar de cada minuto del concierto, sobre todo sabiendo que estarán mi familia y mis amigos para verlo.

¿Qué futuros propósitos se marca en su carrera?

Mi objetivo es seguir disfrutando del camino, ver crecer el proyecto rodeado de la gente que me quiere y apoya. Tocar mucho, descubrir nuevos lugares y seguir cumpliendo sueños paso a paso. Hemos trabajado mucho estos meses para poder permitirnos recoger los frutos cosechados. Ese es mi propósito.