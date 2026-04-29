ITG, con sede en A Coruña, protege las comunicaciones críticas en defensa con seguridad cuántica

Oficina de ITG Roberto Berdini

El centro tecnológico ITG, con sede en A Coruña, participa en Arqade, una iniciativa orientada a desarrollar y aplicar tecnologías cuánticas en el ámbito de la defensa, con el objetivo de blindar la ciberseguridad de las comunicaciones y avanzar en la soberanía tecnológica en un ámbito crítico para la seguridad nacional.

Financiada por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), organismo dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, este proyecto se desarrollará entre 2026 y 2028, y reúne a cinco centros tecnológicos españoles que trabajarán en el desarrollo de algoritmos, herramientas de simulación y soluciones de ciberseguridad cuántica validadas en escenarios reales.

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“Las tecnologías cuánticas van a marcar un punto de inflexión en la seguridad global. Disponer de capacidades propias en este ámbito no es solo una oportunidad tecnológica, sino una necesidad estratégica para garantizar la protección de la información y la autonomía de nuestros sistemas críticos”, señala el director general de ITG, Carlos Calvo.

En este contexto, ITG explica que aportará su experiencia en ciberseguridad avanzada basada en tecnologías cuánticas, especialmente en distribución de claves cuánticas, una de las principales líneas para garantizar comunicaciones seguras frente a futuras capacidades de computación cuántica. "Y es que esta tecnología permite detectar automáticamente cualquier intento de interceptación, garantizando comunicaciones cuya integridad no puede comprometerse sin que las partes lo adviertan. Un nivel de seguridad sin precedentes frente a las amenazas que plantea la propia computación cuántica", afirma la entidad.