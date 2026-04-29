Los hoteles de A Coruña se llenarán en el puente de mayo

Turistas en la zona de La Marina Patricia G. Fraga

El puente de mayo será una cita de éxito para los hoteles de A Coruña. La previsión meteorológica es el factor habitual determinante a la hora de captar reservas de última hora, pero, de momento, al coincidir el festivo en viernes, los datos apuntan a lleno en los alojamientos. “Las previsiones a día de hoy son bastante buenas. Al caer la fecha en viernes, da mucha vida a este fin de semana, así que creemos que podemos estar rondando el 85 o 90 por ciento de ocupación”, señala el presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), Agustín Collazos.

Si las condiciones se dan como en Semana Santa, apunta el también director del NH Collection Finisterre, “nos va a permitir tener un buen puente de mayo”. Los precios, según la plataforma española de reservas en línea Booking, están contenidos en la ciudad. Por la estancia de las tres noches del puente, es decir, de viernes a domingo, el coste de las habitaciones disponibles a día de hoy en la ciudad oscila entre los 250 y los 540 euros.

En cuanto a las reservas realizadas en Viviendas de Uso Turístico (VUT), el vicepresidente de Aviturga (Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia), Rafael Serrano, asegura que, pese a las “restricciones a la actividad del Ayuntamiento”, las “pocas” VUT de la ciudad que cumplen la ordenanza municipal aprobada el año pasado “están ocupadas en el puente”.

No obstante, desde Aviturga han gestionado “consultas de huéspedes que han tenido que alojarse en municipios del entorno de la ciudad al no encontrar disponibilidad en A Coruña, y menos en el centro”, comenta Serrano. Y es que, tal y como añade el vicepresidente de Aviturga, “muchas de las viviendas de uso turístico que antes se ofrecían en estas fechas, o están cerradas, o alquiladas por temporada a trabajadores o estudiantes”.

Rafael Serrano, además, aprovechó este martes para denunciar la aparición de pintadas en los edificios que albergan pisos turísticos. Si en la peatonal del Orzán, hace un mes, un portal amaneció con un mensaje que rezaba “fóra de aquí”, este martes esta conducta se repitió en la Ciudad Vieja, concretamente en la avenida Puerta de Aires. Aunque el perpetrador de la pintada cometió un error: no se trataba de un vivienda vacacional. El edificio, que consta de cuatro plantas, está ocupado por cuatro familias, y ninguna alquila su piso a turistas.

El vicepresidente de Aviturga cree que “no son formas” de defender una causa. “Las regulaciones se defienden ante las administraciones públicas que deben regular y exigir el cumplimiento de las normas o en los juzgados”.

Alvedro

El cierre temporal de Lavacolla hasta el 27 de mayo aumentará las pernoctaciones en A Coruña, aunque todavía es pronto para analizar el impacto final que tendrá esta coyuntura. El presidente de Hospeco considera que “tendrá incidencias en reservas, pero no excesiva”.

Así, el hecho de que casi la totalidad de vuelos que operan en el aeropuerto de Santiago aterricen en Alvedro hará que “turistas que vayan a otras ciudades de Galicia decidan pernoctar una noche aquí”, sostiene el director del NH Collection Finisterre.

Alvedro pasó desde el pasado 23 de abril de entre 20 y 30 a más de 40 vuelos al día en algunos momentos, y a esto se sumó un incremento notable en la oferta de destinos, pues si tenía conexiones con Madrid, Barcelona, Tenerife Norte, Gran Canaria, Ginebra y Milán, en estas casi cinco semanas se añadieron vuelos con Sevilla, Málaga, Palma de Mallorca, Londres-Heathrow y París-Orly. Además del refuerzo de enlaces existentes como Madrid, Barcelona o Canarias.

“Las aerolíneas tenían programados 856 vuelos para este periodo en A Coruña, a los que hay que sumar 630 más con motivo de esta circunstancia extraordinaria”, con lo que, “en total, las compañías aéreas tienen previsto operar 1.486 vuelos en estos 35 días en la pista coruñesa”, explicó la semana pasada el director de Alvedro, Joan Ibáñez.

Los responsables aeroportuarios destacaron que esta situación, aunque temporal, puede suponer una oportunidad para reforzar la imagen de A Coruña como aeropuerto “confiable y atractivo”, manifestó.

Al aluvión de turistas que lleguen a la ciudad entre el 1 y 4 de mayo también se añadirán cruceristas, y es que el viernes está programada una doble escala en el puerto. A la llegada del ‘Viking Sky’, con más de 900 pasajeros a bordo, se sumará la del ‘Europa 2’, con cerca de 550.