Depósito municipal de vehículos, en O Martinete, en una imagen de 2021 Pedro Puig

Doce vehículos estrenaban hace 25 años el nuevo depósito de la grúa en Pocomaco, el primero el Opel Corsa de Gonzalo Souto, quien pudo retirar su coche tras pagar la correspondiente multa. A estas alturas de 1976, hace 50 años, José Luis López Páramo accedía a la dirección del Puerto. En 1951, 75 años atrás, el entonces alcalde, Alfonso Molina, visitaba varias obras recién terminadas en la ciudad. Hace un siglo, en 1926, dos pasajeros del autobús eran detenidos en Ordes.

29 de abril de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | El depósito de la grúa en O Martinete se inaugura con sólo doce vehículos

Doce vehículos tuvieron el dudoso honor de ser los encargados de estrenar el nuevo depósito de la grúa, instalado cerca de Pocomaco, en O Martinete. La cifra fue muy baja debido a que ayer, 28 de abril de 2001, era sábado. Sin embargo, desde Aparkisa, empresa encargada de la explotación del servicio, se señala que los días laborables la media de coches retirados asciende a 50.

Gonzalo Souto tiene el dudoso privilegio de ser el primer usuario del recinto. Poco después de la una de la tarde pudo comprobar de primera mano las ventajas e inconvenientes de la nueva ubicación del depósito. Una hora antes su automóvil llegaba al recinto para estrenar la flamante explanada. Con más humor del acostumbrado entre las ‘víctimas’, Souto liquidó la cuenta y recogió su Opel Corsa.

29 de abril de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | López Páramo, nuevo director del Puerto tras la jubilación de Calderón

Don José Luis López Páramo, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, ha sido nombrado director del Puerto de La Coruña, tras la reciente jubilación de don Félix Calderón. El señor López Páramo, de conocida familia gallega, regresa a La Coruña en la que ya estuvo desempeñando el cargo de ingeniero auxiliar durante los años 1959 y 1965, año este último en que fue destinado como ingeniero director del puerto de Melilla, cargo que ejerció hasta 1973 por pasar con igual categoría a Tarragona, de donde fue trasladado a Santa Cruz de Tenerife, de donde procede.

Durante su época anterior en el Puerto coruñés estudió numerosos proyectos, entre los que destacan los edificios destinados a la pesca (primera y segunda fase) y el muelle unificado de Linares Rivas y Santa Lucía.

29 de abril de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | El alcalde Molina visita las obras finalizadas en la calle del Hospital

En el día de ayer, 28 de abril de 1951, el Alcalde con el Ponente de Obras y los técnicos de este departamento, giraron una visita a las obras municipales. Primero a las que quedaron ya terminadas, como las de la calle del Hospital, Pastor Díaz y Nóvoa Santos; así como la prolongación de la calle Manuel Murguía y la travesía de las Jubias, donde se estudió la forma de reparación de la parte inmediata a la vía del ferrocarril.

Entre las que se hallan en ejecución, visitaron las de la Plaza de Portugal, en la que, según nos manifestó el señor Molina, serán salvadas sin perjuicios las diferencias de rasante, y las de las casas para funcionarios y maestros, que están en periodo de cimentación. Igualmente inspeccionaron los lugares en los que van a iniciarse obras en el Paseo de Ronda.

29 de abril de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | Detenidos en Órdenes dos pasajeros del autobús por molestar a los viajeros

Un automóvil de línea que se dirigía a La Coruña se detuvo en la villa de Órdenes, frente al cuartel de la Guardia Civil, donde los empleados del coche entregaron a la benemérita a José Corveira Fernández y Julio Casas Fernández, vecinos de La Coruña y procedentes de Vigo, los cuales durante el trayecto venían molestando a los viajeros, entre los que figuraban algunas señoras, con frases y canciones soeces, mofándose además de un religioso que ocupaba uno de los asientos.

Tal indigno y vergonzoso proceder, impropio de habitantes de pueblos cultos, es acreedor de un ejemplar escarmiento. Debido a estos hechos los procaces autores del denigrante acto ocurrido en el interior del vehículo quedaron detenidos y puestos a disposición del Juzgado de Órdenes.