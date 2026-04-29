El récord del teatro Colón: aumentó en un 50% el número de espectadores en 2025

Vista exterior del teatro Colón Quintana

El teatro Colón vivió un 2025 para presumir, en lo que a afluencia de público se refiere. Y es que el recinto de La Marina cerró el pasado año con 121.657 espectadores, lo que supone un aumento del 49% con respecto al año anterior, cuando finiquitó el curso con 81.736 asistentes.

El Colón confirmó en 2025 la apuesta de colaboración entre instituciones (propiedad de la Diputación, que lo explota ocasionalmente, y gestionado por el IMCE, que se encarga del grueso de su programación). También confirmó la complementariedad de programaciones con el teatro Rosalía de Castro, así, mientras el Rosalía apuesta por programaciones de ciclos estables de teatro y danza (Ciclo Principal y TRC Danza), con incursiones esporádicas en conciertos, representaciones y galas puntuales, el Colón apuesta por conciertos, visitas puntuales de teatro, festivales y ciclos musicales , programaciones especiales y sesiones de cine.

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En total, el teatro Colón acogió durante los doce meses de 2025 un total de 185 espectáculos, de los cuales 29 formaban parte de la propuestas del Gobierno provincial coruñés. De este modo, el Colón tuvo una asistencia media de 658 personas, cuando el aforo máximo del recinto se estima en unas 840.

La gran mayoría de estos shows fueron musicales (105 estrictamente musicales y 17 de danza). A lo largo de 2025 el Colón volvió a ser una sala de cine hasta en 8 ocasiones (rondando el millar y medio de espectadores en total), mientras que acogió 22 representaciones teatrales, 15 espectáculos de humor y otros 6 de magia.

Los hitos del teatro Colón

El Colón volvió a ser el hogar de la Banda Municipal de Música de A Coruña, que desplegó los domingos a mediodía los programas de su temporada regular, con su titular Juan Miguel Romero Llopis o directores invitados ostentando la batuta. La asistencia media a las citas con la Banda Municipal fue de 400 personas por concierto.

Varios espectáculos han logrado llenar o rondar el lleno en el recinto teatral a lo largo de 2025. Es el caso de las tres propuestas con las que Nova Galega de Danza celebró en enero su 20 aniversario: 'Leira', 'Berro' y 'Dique'.

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El concierto de Morgan en marzo, la visita de Candela Peña, las propuestas del Encuentro Mundial de Humorismo (Emhu), las del Maio Jazz, el concierto de Abraham Cupeiro, la puesta de largo de Gala i Ovidio, los recitales del ciclo Tándem, el tributo a los Beatles 'Abbey Road' o el regreso de Revolver a A Coruña son algunos de los que más público congregaron en 2025.

A esto habría que incorporar espectáculos y eventos que tomaron el Colón durante varios días y que superaron, en total, el millar y medio de espectadores, superando en algunos casos los 2.000. Es el caso de 'Galicia Magic Fest' (que tuvo dos ediciones en enero y en diciembre con un más de 3.300 asistentes en total), 'Escándalo en Palacio', el musical 'Priscilla, reina del desierto', 'Lago Comedy Club', el musical 'Chicago' (más de 4.000 espectadores), la Semana do Cinema Galego, 'La finta semplice' de la Temporada Lírica de Amigos de la Ópera, la gala 'Galicia Ilusiona', 'Escenas de la vida conyugal' (3.300 espectadores) que regresará este junio, 'Slava's Snowshow' (3.100 espectadores), el doble concierto de Carlos Núñez por el aniversario de 'A irmandade das estrelas' y el show humorístico 'Esfínter'.

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Dirección

Cabe recordar que el teatro Colón acaba de cumplir cinco años sin su puesto de dirección cubierto, desde que en abril de 2021 su anterior directora Bettina Kohlhaas dejara el cargo para asumir la dirección de área de Cultura del Ayuntamiento por aquel entonces.

Esto podría cambiar a partir de mediados de 2026, tal y como recordaba el Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE) cuando se aprobó su previsión presupuestaria para este 2026. Y es que en ese documento se aludía a una partida para cubrir el puesto en la segunda mitad de año.