El 'parque de la infancia' de A Coruña estrenará en verano su nueva estética con estanque, zona de solana y nuevos columpios

Pequeños y mayores se dan cita cada día en el "parque de la infancia", Santa Margarita. Basta con dar un paseo por sus senderos para comprobar que el corazón verde de A Coruña es un punto de encuentro para pasear, hacer ejercicio e incluso celebrar cumpleaños en sus merenderos. Este miércoles, la alcaldesa, Inés Rey, acudió allí para hacer un recorrido por las obras que no solo renovarán el parque, sino que lo "pondrán en valor". Para ello han invertido más de 740.000 euros, y los trabajos concluirán en verano. En total, 80.000 metros cuadrados de "una de las actuaciones más ambiciosas" que se llevan a cabo "en nuestros espacios verdes de la ciudad".

"Este proyecto me hace especial ilusión, como alcaldesa, pero todavía más como coruñesa y usuaria de este parque al que los vecinos le llamábamos 'el monte de Santa Margarita'", dijo la regidora. La reforma "y mejora" del parque incluye "la repoblación de la vegetación, aportando mayor coherencia estética y aprovechando espacios que, hasta ahora, estaban desaprovechados u ocultos". En total, casi 80.000 metros cuadrados "donde vamos a actuar con una intervención que humaniza, que hace un parque accesible y que incluye toda la renovación del mobiliario", como es el caso de las tumbonas instaladas en la futura zona de solana.

Los trabajos, señaló, "avanzan a buen ritmo" y la previsión es que estén concluidos en verano. "Los senderos ya están al 75% de ejecución y habrá nueva pista para correr, zona de calistenia renovada y un área de juegos infantiles con ampliación sustancial y con acceso desde la avenida de Arteixo". El pulmón verde tendrá, a su vez, "luminarias más eficientes" y destacarán elementos de relevancia del lugar, como los "hórreos. "En el entorno de La Rosaleda había hace muchos años una fuente, y hoy se va a integrar, se va a hacer un estanque con bancos, agua corriendo permanentemente, lo que creará una zona de solana".

"El objetivo es revitalizar el espacio y humanizarlo, respetando la vegetación existente. Las especies secas fueron retiradas y se mejoran ahora las zonas verdes y se da mayor coherencia a estas avenidas con cincuenta especies nuevas ganadas. "Tenemos también una isla que estará en la avenida de las Ciencias con granito gris, donde se pueda descansar, y se favorece el crecimiento de los árboles con una especie de muros para evitar daños", añadió. Como colofón, "en el parque en el que muchos coruñeses y coruñesas pasaron su infancia, juventud y momentos de su vida, se colocarán placas conmemorativas en el Paseo de las Ciencias dedicadas a quince científicas, las más importantes de la historia de Galicia", anunció Inés Rey, acompañada en esta visita por la concejala de Infraestructuras, Noemí Díaz.