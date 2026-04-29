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A Coruña

El Gobierno licita la integración ambiental de Alfonso Molina

Las obras de ampliación acumulan mucho retraso y no hay una fecha de finalización

Abel Peña
Abel Peña
29/04/2026 14:23
Trabajos previos de las obras en Alfonso Molina
Trabajos previos de las obras en Alfonso Molina
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Después de mucho esperar, el Gobierno ha sacado a licitación la integración ambiental de Alfonso Molina. Es decir, las obras que se ejecutarán en sus márgenes, por valor de 4,8 millones de euros que se elevan a 5,3 contando los impuestos. 

Las obras comenzaron hace meses, y ya llevan retraso, sobre todo por problemas con el oleoducto que atraviesa la AC-11 a la altura de avenida de San Cristóbal, pero la alcaldesa, Inés Rey, había señalado en enero que el Ministerio de Transportes, se comprometía a licitar la integración este año.

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