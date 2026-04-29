El Gobierno licita la integración ambiental de Alfonso Molina

Trabajos previos de las obras en Alfonso Molina Quintana

Después de mucho esperar, el Gobierno ha sacado a licitación la integración ambiental de Alfonso Molina. Es decir, las obras que se ejecutarán en sus márgenes, por valor de 4,8 millones de euros que se elevan a 5,3 contando los impuestos.

Las obras comenzaron hace meses, y ya llevan retraso, sobre todo por problemas con el oleoducto que atraviesa la AC-11 a la altura de avenida de San Cristóbal, pero la alcaldesa, Inés Rey, había señalado en enero que el Ministerio de Transportes, se comprometía a licitar la integración este año.