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A Coruña

El aviso de la Cámara de Comercio por el "deterioro constante" que sufren las empresas de A Coruña

El presidente critica las subidas de las cotizaciones sociales y el aumento del absentismo laboral

Iván Aguiar
Iván Aguiar
29/04/2026 11:23
El presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña, Antonio Couceiro, y el director, Manuel Galdo
El presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña, Antonio Couceiro, y el director, Manuel Galdo
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El presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña, Antonio Couceiro, mostró este miércoles su "preocupación" por "la evolución del entorno socioeconómico" en el que se desarrolla la actividad de las empresas herculinas, en el que se ha producido un aumento del esfuerzo fiscal (indicador económico que mide la carga impositiva real que soportan los ciudadanos en relación con su renta per cápita), el absentismo laboral y por crisis energética derivada de la guerra en Irán.

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"Esto ha ido llevando a un deterioro de la competitividad de nuestras empresas", aseguró Couceiro durante la presentación del balance de la actividad de la entidad en 2025. Como parte de su advertencia, explicó que el entorno empresarial y los ciudadanos sufren uno de los esfuerzos fiscales "más altos del mundo" y "el incremento de las cotizaciones sociales".

En su intervención, Antonio Couceiro incidió en la importancia del problema del absentismo laboral. "Desde la pandemia ha ido creciendo de forma sostenida y afectando en general a todas las empresas. Pero que tiene diferente incidencia en la pyme que en la gran empresa", afirmó.

También destacó que las pequeñas y medianas compañías lo tienen más difícil para afrontar esta situación, porque "la incidencia" la soportan "fundamentalmente los compañeros de trabajo". "En las pymes de menos de nueve trabajadores su principal preocupación es la sobrecarga de trabajo. Tienen recursos limitados", indicó.

En cuanto a las entidades empresariales de mayor tamaño, manifestó que en este caso el problema se traduce en un "sobrecoste" para poder sustituir a los trabajadores.

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