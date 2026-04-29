El arte inmersivo llega a la Ciudad de las TIC gracias a (IN)VISUAL

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, en el CEI CEDIDA

A Coruña cuenta con el mejor plató de producción virtual de España, ubicado en la Ciudad de las TIC la antigua Fábrica de Armas) pero son muy pocos los coruñeses que han tenido la ocasión de contemplarlo. Ahora, los afortunados que consigan una entrada para los conciertos audiovisuales de (IN)VISUAL podrán hacerlo, aunque para garantizar la inmersión, el número de entradas se mantendrá bajo, en torno al centenar.

El evento ha sido presentado hoy en la Diputación por la diputada de Empleo e Industria, Rosa Ana García, y por el comisario del evento, Julio Vázquez. A lo largo de cuatro sábados, del dos al 23 de mayo, se ofrecerán cuatro conciertos en vivo, que mezclarán música con imágenes en la enorme pantalla LED de Coruña Estudio Inmersivo (CEI). García explicó que es una invitación para conocer este espacio de forma diferente. "Animamos á cidadanía para que se achegue a realidade virtual e a aumentada".

Es una experiencia inédita, y para ello, Vázquez ha buscado a los artistas más punteros. El público ha respondido y el concierto de MAOTIK del próximo sábado ya ha agotado las entradas. Para el día nueve, actuarán Marta Verde (una profesora de Berkley experta en arte generativo) & José Vendeitti (con su saxo sintetizado), el 16 de mayo será el turno de Estela Olivia & Ana Quiroga (ambas artistas de la escena underground de Londres) que ofrecerán un ejemplo del metaverso y MIL111, un dúo vigués que cerrará el ciclo con 1.0, un espectáculo meditativo.

Se trata, como señaló el comisario, de un proyecto ambicioso que explora "las capacidades expresivas de la tecnología inmersiva". Es decir, el escenario 3D se convertirá en un lienzo en el que se empleará láseres para crear arquitectura efímera y lo que se conoce como el arte generativo que utiliza algoritmos para crear imágenes irrepetibles.

Además, antes de cada concierto los asistentes serán recogidos en un bus en Juan Flórez, que viajará a la antigua Fábrica de Armas para realizar un corto recorrido por las instalaciones industriales en desuso. "Es muy impresionante porque cuando se fueron, dejaron botas en las taquillas, grapadoras en las mesas. Es como Chernobyl", dijo Vázquez, que oficiará de guía.