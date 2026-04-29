El aeropuerto de Culleredo

Captura de pantalla de un mensaje de Iberia sobre un vuelo al aeropuerto de Cullerdo cedida

Recuerdo cuando, hace años, un experto en turismo recién llegado a la ciudad se atrevió a decir que lo natural sería que en Galicia hubiese un sistema basado en dos aeropuertos (Alvedro en el norte y Peinador en el sur) o en una única terminal (Lavacolla). No le veía sentido a nuestras tres instalaciones. Al pobre le llovieron pedradas como si hubiese pronunciado el nombre de Jehová ante un pelotón de lapidación formado por mujeres con barbas postizas.

Me he acordado estos días de quienes entonces nos explicaron, citando a Cervantes sin haberlo leído a fondo, que una Galicia con dos aeropuertos sería imposible de toda imposibilidad. Pues ya estamos funcionando con dos pistas y ni siquiera nos hemos despeinado. Lavacolla permanecerá cerrado durante unas semanas por obras y el aeropuerto coruñés ha absorbido los aviones de Santiago sin mayores contratiempos, con la terminal viguesa cubriendo con solvencia el flanco sur. Nos habían anunciado el apocalipsis. Pero no ha pasado nada y los centralistas de guardia todavía rumian su descontento por las esquinas porque no conciben una autonomía que no baile al son unívoco del Obradoiro.

¿A Coruña? ¿La Coruña? Nada de eso. Iberia, esa compañía siempre dispuesta a innovar, ha decidido rebautizar por su cuenta y riesgo la terminal de Alvedro

Nuestra pista de aterrizaje es humilde. De hecho, es tan corta que hasta podría batir un récord del mundo por su brevedad. Antes de la ampliación que la hizo operativa para los vuelos comerciales, hasta se gastaban bromas con la opción de convertir Alvedro en una base de aviones Harrier de despegue vertical. Pero el aeródromo creció y ahí lo tienen ahora, transformado, aunque solo sea provisionalmente, en la primera infraestructura aeroportuaria de Galicia.

Tal vez por eso mismo, para no tener que reconocer esa gloria efímera de Alvedro, ha salido Iberia al rescate. Me refiero a esa compañía que un día fue de bandera, pero que hoy en día ya no se sabe si es española, inglesa o gibraltareña. Tampoco tengo muy claro si se trata de una empresa convencional o de bajo coste, más que nada porque actualmente, pagues lo que pagues, en todas te tratan como si fueses un cliente de baratillo. Recuerdo los buenos viejos tiempos cuando los vuelos de Iberia tenían clase y prestigio. Ahora te embarcan con el mismo tacto que emplean para subir el ganado al camión del matadero frigorífico de Montellos.

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El caso es que Iberia, supongo que atribulada por el cierre de la pista de Compostela, ha decidido tunear el nombre del aeródromo coruñés. Hasta ahora mismo, que yo recuerde, solo había tres formas de llamarlo. El nombre oficial es aeropuerto de A Coruña. El apodo por el que todos lo conocemos es Alvedro. Y la referencia de IATA que lo identifica es el código internacional LCG (donde reaparece la ele del topónimo, que comparte con Los Ángeles, LAX para los amigos). Pero nuestra ex compañía de bandera, siempre dispuesta a innovar, nos ha sorprendido con una nueva denominación. El mensaje le llegó al móvil a un amigo cuando se disponía a partir de Barajas hacia Coruña: “Puerta de embarque K62 asignada para tu vuelo IB0463 a Culleredo. ¡Buen viaje!”.

Ni A Coruña, ni La Coruña, ni Alvedro. Ahora resulta que, para Iberia, se trata del aeropuerto de Culleredo. No seré yo quien niegue que la pista está en ese municipio. Pero lo de llamarle así creo que solo se lo había oído hace muchos años al bueno de Julio Sacristán (que en paz descanse) y estoy convencido de que estaba de guasa.

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Entiendo que los señores de Iberia se líen porque, con tanta fusión, ya ni siquiera saben cómo se llama su aerolínea, que unas veces es IAG y otras es Oneworld. Así que tendremos que ir acostumbrándonos a que la próxima vez que viajemos desde Madrid aparezca en las pantallas un misterioso trayecto MAD-CUL. Suena a nombre de festival, con Nick Cave and The Bad Seeds en lo alto del cartel, pero en realidad es el vuelo a nuestro humilde y querido Alvedro.