Dos detenidos en A Coruña por robar un patinete
La Policía Nacional ha detenido en A Coruña a dos hombres por robar un patinete eléctrico y amenazar a su dueño con armas blancas.
Los hechos se produjeron el pasado 19 de marzo. Un hombre paseaba junto con su pareja por un barrio de A Coruña portando un patinete eléctrico. En ese momento fue abordado por dos personas que de, manera violenta, le arrebataron el patinete a la vez que lo amenazaban con armas blancas.
Los hechos fueron denunciados días más tarde y la víctima pudo facilitar datos de sus agresores, lo cual permitió agilizar las investigaciones por parte del Grupo de Policía Judicial de Distrito, que finalmente detuvo a los dos autores de los hechos, que ya han sido puestos a disposición Judicial.