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A Coruña

¿Dónde ver en A Coruña y su área a las orquestas Panorama, París de Noia, Los Satélites o Panorama City en mayo?

Belén Cebey
Belén Cebey
29/04/2026 12:47
Lito Garrido
Actuación de la orquesta Panorama en Vilagarcía en la jornada inaugural de las fiestas de Santa Rita
El Ideal Gallego
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Se acerca el verano... y con él, el regreso de las verbenas que llenan de música y ambiente las noches gallegas. El mes de mayo llega pisando fuerte en A Coruña y toda su área metropolitana, con un calendario cargado de actuaciones de algunas de las orquestas más potentes del momento.

El esperado Time Tour 2026 de la Orquesta Panorama promete volver a ser uno de los grandes reclamos. Su espectáculo conocido por su despliegue técnico, coreografías y puesta en escena, hará para en Uxes el próximo 20 de mayo, en una noche que apunta a ser de las más multitudinarias del mes. Dos días después, el 22 de mayo, llegará también la Panorama City, el formato más urbano y festivo de la formación. 

Por otro lado, la emblemática Orquesta París de Noia también tendrá doble cita. El 22 de mayo en A Silva, Cerdceda y el 23 de mayo en Uxes, repitiendo escenario en Arteixo. 

El cartel del mes se completa con otra histórica, la Orquesta Los Satélites, que encadena varias fechas: 23 de mayo en A Silva, Cerceda, el 29 de mayo en Perbes, el 30 de mayo en Arteixo y el 31 de mayo en Sigrás, Cambre, llevando su repertorio clásico y elegante por distintos puntos de la comarca.

Por su parte, la Orquesta Marbella abrirá el mes el 1 de mayo en Meicende, en A Coruña, marcando el inicio de una agenda que no dará tregua.

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