¿Cuánto puede llegar a costar una obra del Picasso coruñés?

‘Casa de campo (granja con gallinas)’ 1895 Archivo Rubén Ventureira

En una entrevista con El Ideal Gallego, el nuevo director del Museo de Belas Artes de A Coruña confesó que sería un sueño poder colgar en las paredes del centro de Zalaeta una de las obras que creó Picasso durante su estancia en A Coruña (1891-1895). Pero, ¿cuánto puede llegar a costar una obra de ese período?

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De entrada, hay que aclarar que son piezas muy escasas. La mayor parte de su producción herculina la donó el propio autor al Museu Picasso de Barcelona. El Museé Picasso de París custodia dos importantes lienzos y algunos dibujos. Además, los herederos conservan un buen número de obras coruñesas. Por tanto, el Museo de Belas Artes solo podría optar a las piezas que están en el mercado privado, donde hay constancia de que en los últimos 37 años cinco obras han cambiado de manos. Estas operaciones nos pueden dar una idea del coste de un ‘picasso’ coruñés, que se han ido revalorizando con el tiempo.

‘Escena popular gallega’, 1895 Archivo Rubén Ventureira

En 1989 la icónica casa de subastas neoyorquina Christie’s sacaba a subasta ‘Vinos el Rivero’, una obra pintada sobre una jofaina de cerámica, la primera vez que se tiene constancia de que Picasso trabajaba sobre este tipo de formato. Los compradores fueron un grupo de españoles, que lo consiguieron por unos 36.800 dólares (actualmente serían unos 31.333 euros). La obra cerró su círculo y volvió a A Coruña, primero para ser parte en 2015 de la exposición ‘El primer Picasso’ y luego para mudarse definitivamente, en 2016, cuando la adquirió la Fundación María José Jove por un precio en torno a los 165.000 euros.

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Once años más tarde, en 2000, otra casa de subastas, en este caso la londinense Sotheby’s, vendía otra de las obras de la etapa herculina de Picasso. Se trataba de ‘Casa de campo (granja con gallinas a la entrada)’, una pieza que como explican Rubén Ventureira y Elena Pardo en su libro ‘Picasso azul y blanco. A Coruña: el nacimiento de un pintor’ creó en 1894 y dedicó “a mi grande amigo Don Manuel Reymundez”, que estos estudiosos creen que es el carpintero Manuel Reimundez, quien había construido librerías para la Escuela de Bellas Artes coruñesa, en la que estudió Picasso. Esta obra la adquirió un coleccionista por unas 58.000 libras (unos 66.900 euros al cambio actual).

‘Retrato de Modesto Castilla vestido de moro’, 1895 Archivo Rubén Ventureira

En noviembre de 2002, la Fundación Caixa Galicia compró dos dibujos picassianos, tal y como contó El Ideal Gallego el 8 de noviembre. Uno era ‘Escena popular gallega’, sobre cuyo reverso el joven Picasso hizo el dibujo ‘Caricatura de cura y torero’. La entidad compró la hoja en la galería Guillermo de Osma, en Madrid, por unos 100.000 euros, y ahora es parte de la Colección de Arte de Abanca.

En la pasada década, un particular compró a otro ‘Retrato (hombre barbudo)’, que los investigadores Xosé Crisanto Gándara Eiroa y Rubén Ventureira identifican como un San Jerónimo. Se estima que su valor actual es de 1,8 millones de euros.

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Más reciente fue la venta más cuantiosa de lo que a la etapa coruñesa del genio pintor se refiere. En 2012, la sala de subastas Christie’s de Londres subastó ‘Retrato de Modesto Castilla vestido de moro’. El precio de venta estimada oscilaba entre 100.000 y 150.000 libras, pero la puja finalizó en los 2,1 millones de libras (casi 2,7 millones de euros al cambio). En la subasta participó una reconocida entidad cultural coruñesa, que no llegó a esa cifra tan alta.