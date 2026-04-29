Angelus Apátrida y Crisisx acompañarán a Megadeth en su despedida de A Coruña

Dave Mustaine, líder de Megadeth Archivo

Tras más de 40 años de trayectoria, Megadeth, uno de los máximos exponentes del thrash metal, se despide de los escenarios con una gira que hará parada en A Coruña. Será el 27 de mayo cuando la banda liderada por Dave Mustaine se suba al escenario del Coliseum, unas tablas que no les son ajenas. Y no lo harán solos.

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Para la ocasión, la banda de Mustaine contará con dos referentes del thrash metal español: Angelus Apátrida y Crisix.

De esta manera, la velada coruñesa se extenderá durante horas con los shows de Angelus Apátrida y Crisix antes de que Mustaine y los suyos se suban por última vez al escenario del Coliseum.

La banda californiana publicó este mismo año un nuevo disco que, pese a ser el último tras 40 años de trayectoria musical, lleva el mismo nombre de la banda 'Megadeth'.

Los estadounidenses son una de las denominadas 'Big four' del género, junto a Metallica, Anthrax y Slayer. No es la primera vez que actúan en el Coliseum, ya que hace 15 años congregaron a miles de metaleros procedentes de varios rincones del país.