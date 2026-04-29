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A Coruña

Angelus Apátrida y Crisisx acompañarán a Megadeth en su despedida de A Coruña

El Coliseum será en mayo una de las paradas de la gira de despedida de la banda de Dave Mustaine

Óscar Ulla
Óscar Ulla
29/04/2026 12:00
Dave Mustaine, líder de Megadeth
Dave Mustaine, líder de Megadeth
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Tras más de 40 años de trayectoria, Megadeth, uno de los máximos exponentes del thrash metal, se despide de los escenarios con una gira que hará parada en A Coruña. Será el 27 de mayo cuando la banda liderada por Dave Mustaine se suba al escenario del Coliseum, unas tablas que no les son ajenas. Y no lo harán solos. 

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Para la ocasión, la banda de Mustaine contará con dos referentes del thrash metal español: Angelus Apátrida y Crisix.

De esta manera, la velada coruñesa se extenderá durante horas con los shows de Angelus Apátrida y Crisix antes de que Mustaine y los suyos se suban por última vez al escenario del Coliseum. 

La banda californiana publicó este mismo año un nuevo disco que, pese a ser el último tras 40 años de trayectoria musical, lleva el mismo nombre de la banda 'Megadeth'.

Los estadounidenses son una de las denominadas 'Big four' del género, junto a Metallica, Anthrax y Slayer. No es la primera vez que actúan en el Coliseum, ya que hace 15 años congregaron a miles de metaleros procedentes de varios rincones del país.

Dave Mustaine, líder de Megadeth

Cuando Megadeth congregó en el Coliseum a metaleros de varios rincones del país

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