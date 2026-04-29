A Coruña se prepara para un nuevo apagón total en la circulación ferroviaria

Un viajero se baja de un bus fletado por Renfe, en el anterior paro ferroviario de la estación de tren de A Coruña Quintana

Los viajeros que utilicen A Coruña como origen o destino de sus trayectos ferroviarios tendrán que buscar una alternativa a partir del próximo 5 de junio. Y es que, con motivo de una nueva fase en las obras que Adif está llevando a cabo en la estación intermodal herculina, se producirá, primero un corte parcial y después uno total en la circulación sobre vías que durará, previsiblemente, hasta el 10 de julio. Es decir, A Coruña se prepara para un nuevo apagón en la estación de tren.

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Durante estas actuaciones, que estarán divididas en varias fases, se verán modificados de distinta manera los servicios de las líneas de Media Distancia y Regionales que conectan A Coruña con Santiago de Compostela, Vigo, Ourense, Ferrol y Lugo, así como los trenes AVE y Avlo en la conexión con Madrid. De esta forma, para los 35 días de paro, Renfe ha programado un plan alternativo de transporte por carretera.

Por fases

La primera fase de obras se acometerán entre el 5 y el 25 de junio, cuando debido a las limitaciones de capacidad operativa en la estación, los trenes Regionales A Coruña-Vigo Guixar y los trenes de Media Distancia A Coruña-Lugo y A Coruña-Ferrol realizarán transbordo por carretera en los trayectos A Coruña-Santiago de Compostela y A Coruña-Betanzos Infesta, respectivamente, y en ambos sentidos. Además, por necesidades de rotación de material, el último tren Madrid-A Coruña del día 25 de junio (Avlo 4597) también realizará por carretera el tramo Santiago de Compostela-A Coruña.

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La segunda fase de los trabajos se realizarán entre el 26 de junio y el 10 de julio. En este caso, para la interrupción total de la circulación en la estación Renfe facilitará la movilidad de los viajeros con la programación de los trayectos entre A Coruña y Santiago de Compostela para trenes Regionales, Media Distancia, Avant y Alta Velocidad, así como entre A Coruña y Betanzos Infesta para trenes de Media Distancia de la línea A Coruña-Lugo-Monforte-Ourense y A Coruña-Ferrol. Igual que en la fase anterior, por necesidades operativas de situación de material rodante, los primeros servicios de la mañana del 11 de julio también pueden verse modificados.

Según fuentes consultadas de Adif, este nuevo paro en la circulación ferroviaria se debe a que, debido a que las obras en la intermodal ya se encuentran en fase avanzada, es necesario realizar actuaciones en la playa de vías, con el objetivo de acomodar los nuevos andenes y raíles al espacio habilitado. Con este nuevo apagón total en el servicio ferroviario, ya son dos los paros que ha vivido la estación -además de las jornadas de huelga- en 2026, un año en el que, si todo va sobre lo previsto, A Coruña estrenará su terminal intermodal.

Tal y como explican desde el Administrador de Infraestructuras, el hecho de habilitar un edificio provisional para el tránsito de viajeros ha facilitado que "no hubiera más afectación al servicio" durante todos estos meses. La terminal -ubicada a 350 metros de la de San Cristóbal-, que no formaba parte del proyecto inicial, entró en funcionamiento en diciembre de 2024 y, casi dos años después, pasará de acoger a viajeros para hacer lo propio solo con trabajadores y tener un uso más administrativo.

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En este sentido, Renfe recuerda que los transbordos por carretera pueden llevar consigo un aumento en los tiempos de viaje, así como cambios en los horarios de salida o llegada, adaptándolos también a las paradas intermedias. Por ello, la compañía recomienda consultar los horarios con antelación además de activar los cambios y anulaciones sin coste para todos aquellos viajeros que prefieran modificar su viaje. Los billetes y toda la información estarán disponibles en breve en los canales habituales de Renfe: taquillas, máquinas autoventa, App Renfe, en el teléfono 912 320 320 y en www.renfe.com.