A Coruña celebra el puente con una gran Feria de Abril en Méndez Núñez

Un momento de la Feria de Abril de A Coruña de 2025 Patricia G. Fraga

La Casa de Andalucía vuelve a celebrar su gran fiesta de la Feria de Abril en los Jardines de Méndez Núñez. En la que es la vigésima edición de este tradicional festejo, el puente de mayo se convertirá en un marco perfecto para la diversión en pleno centro de A Coruña.

Tras la apertura de la Feria de Abril el miércoles 29 a las 19.00 horas, el jueves 30 contará con la actuación de Begoña García a las 22.00 horas.

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El viernes, 1 de mayo, festivo, el día empezará a las 13.00 horas con la sesión vermú amenizada por el coro de la Casa de Andalucía. A las 20.00 horas actuará también su grupo de baile, mientras que Ángel Montoya y la Gypsy Band se encargarán de cerrar la jornada desde las 22.00 horas.

El sábado 2 de mayo habrá sesión vermú a partir de las 12.30 horas con Carlos Varela. A las 20.00 horas actuará de nuevo el grupo de baile de la Casa de Andalucía y a las 22.00 cerrará la jornada Sandra Calderón.

El último día de la Feria de Abril de A Coruña, el domingo 3, empezará a las 13.00 horas con la misa rociera cantada por el coro de la Casa de Andalucía, y e las 17.00 horas se encargará de actuar en la clausura de la fiesta Begoña García.