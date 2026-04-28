Se cancela el show de Rober Bodegas en el EMHU

El Encontro Mundial de Humorismo (EMHU) ha anunciado la cancelación del estreno absoluto de 'Caso', el nuevo espectáculo de Rober Bodegas, previsto para este jueves 30 en A Coruña. Según la organización, el humorista no podrá actuar por motivos personales de fuerza mayor. Desde el festival han trasladado su apoyo al artista, mientras que la plataforma Ataquilla procederá a la devolución automática del importe de las entradas.

Pese a este contratiempo, la segunda semana del EMHU arranca este martes 28 con una agenda repleta de propuestas que consolidan a la ciudad como epicentro del ‘stand up’. La programación comienza con la presentación en Galicia del nuevo show de Yunez Chaib, que actuará martes y miércoles en Afundación, y continuará el jueves con el estreno autonómico de 'Estoy como nunca', de La Forte.

Miguel Lago, jocoso sobre el Dépor y A Coruña: "Ojalá subáis. Lo que es bueno para la segunda ciudad de Galicia, es bueno para Galicia" Más información

Eva Hache | “No sería lo que soy hoy en día si no hubiera sido por los fracasos” Más información

Ese mismo día, el festival amplía su oferta con la proyección de la película 'Sujétame el cubata' en los Cantones Cines, seguida de un coloquio con JJ Vaquero, en una sesión con entrada gratuita hasta completar aforo.

Coincidiendo con el puente de mayo, el EMHU desplegará un amplio programa de actividades abiertas al público. Entre ellas, destacan las charlas '¿Esto se entiende?' y 'Mi media comedia', el espectáculo infantil de calle 'El velocípedo mágico' en la plaza de María Pita o la exposición 'Comedy Wildlife' en Afundación.

El viernes 1 llegará una de las citas fuertes con la gala Humoris Causa en Palexco, que reunirá sobre el escenario a nombres como Álex Clavero, Eva Soriano o Galder Varas. El sábado, el protagonismo se repartirá entre el humor físico de Wilbur, la grabación de Torreznos Podcast y la nueva gala Chisteria Colectiva, una celebración del chiste con figuras como Luis Piedrahita y Xosé A. Touriñán.

Galería El festival EMHU, en imágenes Ver más imágenes

El festival pondrá el broche final el domingo 3 con la conversación 'Mi media comedia' entre Eva Hache y Malena Alterio, y la gala Fantastic Colofon, en la que se entregarán los Premios EMHU 2026. Ambas citas ya han colgado el cartel de completo.