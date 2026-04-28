Pocomaco votará reasfaltar del polígono por 1,7 millones de euros

La Policía Local acudió a la Confederación de Empresarios CEDIDA

La sede de la Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC) acogió ayer la junta general de la comunidad de propietarios del polígono de Pocomaco que contó con un inesperado visitante: Antonio Orons, más conocido como el jinete de Talia, que apareció a caballo en la plaza de Luis Seoane después de que se le negara la entrada a la reunión en la que se votaron las cuentas de 2026. Otro de los puntos del día fue la presentación del presupuesto para el asfaltado del polígono, cuyo firme está muy deteriorado. No fue posible aprobarlo, así que se votará en una asamblea extraordinaria.

Los viales del polígono, que suman nueve kilómetros, son un punto en disputa después de que la asamblea rechazara el traspaso de la propiedad al Ayuntamiento porque el convenio implicaba precisamente una inversión millonaria. Aunque la junta rectora asegura que la afluencia a estas reuniones es escasa, y que ayer fue del 39%, Antonio Orons no fue el único comunero al que se le impidió el acceso, lo cual molestó a muchos, aunque desde la gestora asegura que entraron los que estaban debidamente acreditados y que solo un “reducido grupo”, está en contra.

Estos denuncian irregularidades dentro de la comunidad, y aseguran que los registros en los que no figuraban no están puestos al día. “Pagamos las cuotas, pero no nos dejan entrar”, se lamentaron. En el acto se votaban otros temas importantes. Entre ellos, la presentación de la memoria del año pasado, pero también el estado de situación de varias demandas judiciales que han sido presentadas contra la comunidad o la instalación de un sistema de seguridad sin previa votación. Incluso la posibilidad de hacer una auditoría de cara a este ejercicio.

Descontentos

Sin embargo, en el orden del día de ayer, se había incluido un presupuesto extraordinario para el asfaltado del polígono, que rondaba el millón de euros y un propietario señaló que solo se había presentado un presupuesto. En resumen, está claro que la actual gestión genera malestar.

Algunos están descontentos, además, de como se están llevando a cabo las votaciones, y entre ellos se encuentra el propio Orons, que afirma ser dueño de una parte de una de las naves del polígono, y que trató de entrar en la primera convocatoria, a las cuatro y media de la tarde. Parece que la gestora esperaba algún problema, porque en el salón de acto se encontraba un guardia de seguridad.

Orons se marchó sin más, para reaparecer en la segunda convocatoria, esta vez a caballo. La Policía Local hizo acto de presencia, lo que le permitió presentar una reclamación, antes de llevarse el caballo en un remolque.