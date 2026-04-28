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A Coruña

Mudanza en San Andrés: la Confitería La Coruña cambiará de local para ganar más espacio

La tienda ocupará el bajo que en los últimos años pertenecía a Charel

Redacción
28/04/2026 17:18
Recreación de cómo quedará el local en su futura ubicación
Recreación virtual de cómo quedará el local en su futura ubicación
Cedida
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La icónica Confitería La Coruña de la avenida de San Andrés se mudará de local, pero no de barrio. La tienda dejará su actual ubicación para moverse apenas unos metros en la céntrica arteria comercial de la ciudad, con el objetivo principal de ganar espacio para que los clientes puedan disfrutar de sus productos dentro del establecimiento y no solo llevárselos a sus casas. 

Ocupará así el local comercial del número 120, que en los últimos años había dado cobijo a Charel, una tienda de maletas de viaje. El establecimiento, un clásico de la repostería de la ciudad, especialmente por sus roscones, comenzará así en breve las obras del nuevo local, que tendrá un concepto de confitería-degustación con mesas y sillas para que los clientes puedan disfrutar allí mismo de la comida. 

El nuevo local es de un tamaño similar, pero al no contar con obrador se ganará espacio. Eso, sumado a un cambio en la distribución, permitirá crear un espacio totalmente diferente, tanto en la decoración como en el uso que se le dará.

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