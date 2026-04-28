Más plazas y menos peticiones aceptadas en A Coruña: baja del 95 al 85% estudiar en la primera opción

Alumnos de Infantil del Colegio Calasanz, caminan por las instalaciones del centro Germán Barreiros

Las consecuencias de la baja natalidad en A Coruña continúan un año más haciendo mella en la matriculación escolar. Y es que, tras la publicación de los datos provisionales de admisión para las aulas de cuarto curso de Infantil en toda la comunidad gallega, en la urbe herculina tan solo una decena de centros educativos tendrán que baremar.

O lo que es lo mismo, más de un 70% de los colegios públicos concertados o privados de la ciudad no han cubierto todavía sus vacantes ofertadas para el próximo curso 2025-26. De hecho, solo un 84,68% de los nuevos alumnos coruñeses podrán estudiar en su primera opción. Un dato menos alentador que el año pasado, cuando el porcentaje superaba el 95%.

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Los centros educativos de A Coruña recibieron 1.377 solicitudes para las 1.626 vacantes ofertadas, 146 más que las 1.480 de este curso. En total, 34 peticiones menos que el año pasado, cuando 1.411 alumnos nacidos en 2022 se matricularon en su primera opción. No obstante, y a pesar de la bajada de ratio, algunos colegios han aumentado las líneas (clases por curso).

Otros, a pesar de ya haber registrado una alta demanda el curso anterior, todavía redujeron más su oferta. Es el caso del CEIP José Cornide Saavedra, que este año recibió casi el doble de solicitudes (once) que las vacantes que ofertaba (seis). También el año pasado, cuando recibieron 15 por la decena que ofrecía para cuarto de Infantil.

Subida en concertados

En este sentido, son mejores noticias para los centros educativos concertados y privados. Y es que, durante este curso más de media docena de estos colegios tendrán que baremar plazas para el curso que viene.

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Es el caso del Colegio Calasanz Escolapios, que cada año se consolida como uno de los de mayor demanda. Para este curso, aunque recibieron diez solicitudes menos que el año pasado (74 en 2025, 64 en 2026), también mantienen lista de espera. Una demanda que también se expande a la Educación Secundaria, donde recibieron nueve solicitudes más de las ofertadas.

“La valoración sigue siendo muy positiva como en los últimos años, y creo que pone en valor nuestro proyecto educativo, que pone al alumno siempre en el centro conjugando innovación y la tradición educativa de los escolapios. Un alumno aprende mejor si es feliz en el colegio y ese es nuestro primer objetivo”, explicó el director de Infantil y Primaria del centro, David García Anta.

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Otros colegios concertados y privados como Esclavas, Franciscanas, Liceo La Paz, Obradoiro o Compañía de María y algunos públicos como el Labaca, San Francisco Javier o Zalaeta completan la lista de centros con más demanda que vacantes. En contraposición, algunos CEIP como el Wenceslao Fernández Flórez o el Salgado Torres recibieron la mitad de solicitudes que plazas ofertadas. Las vacantes continuarán a disposición de las familias a lo largo del proceso de admisión. El listado definitivo se publicará el 15 de mayo.