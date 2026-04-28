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A Coruña

Más de 400 personas celebrarán a lo grande la inauguración de un nuevo local en A Coruña

Se trata de un espacio en el que se puede desde desayunar a tomar la primera copa y que lo regentará un joven de 21 años

Guillermo Parga
Guillermo Parga
28/04/2026 20:39
César y Dani López, a las puertas del Caffeto
César y Dani López, a las puertas del Caffeto
Aitana Álvarez
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Solamente el partido del Deportivo contra el Leganés superará la capacidad de convocatoria de la apertura, o mejor dicho reapertura, del nuevo local de la zona de hostelería de la calle Posse. El Caffeto, uno de los espacios preferidos y con más éxito del entorno, cambia de propiedad y de dueños, además de multiplicar su oferta. El viernes lo visitarán más de 400 personas, en lo que supone una de las fiestas hosteleras más potentes de los últimos meses. Desde las 19.00 horas habrá barra libre, pinchos y un pequeño adelanto de lo que se ofrecerá desde entonces.

César López, con una ración de raxo en Casa da Vella

Uno de los hosteleros más jóvenes de A Coruña se hace con dos nuevos locales

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Es la nueva apuesta de César López, responsable de Marty Santa Cristina y María Pita, La Novena y Casa da Vella. La familia seguirá creciendo con la familia al frente, pues su sobrino de 21 años, Diego López, será el encargado en el día a día del Caffeto. Bajo su supervisión estarán un total de 60 mesas, 25 de ellas en la terraza, con la posibilidad de disfrutar desde un elaborado desayuno a la primera copa por la noche. “Está todo muy enfocado a tablas, desde marineras a carnes o hamburguesas, así como coctelería, bowls de açaí o smoothies”, sentencia César López. El ticket medio, anuncia, será de 15 euros por persona en las tablas, aunque todavía se están últimando los detalles de la carta.

Fútbol

Para los muchos clientes que durante años han hecho del Caffeto una parada habitual, el lavado de cara será evidente, aunque el espacio sigue siendo amplio, con unos 300 metros cuadrados, y muy reconocible. Además, otra de sus grandes apuestas será la de establecimiento futbolero con pantallas de gran tamaño para no perderse un detalle.

David Jaén Blanco y César López, responsables del espacio

La nueva macroterraza de María Pita en la que hincharse a pinchos gratis

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La gran fiesta del viernes será una prórroga perfecta para el partido del Dépor contra el Leganés, pues se extenderá hasta aproximadamente las 23.00 horas. 

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