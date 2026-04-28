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A Coruña

Luz verde a la primera ampliación de la fábrica de Estrella Galicia en Arteixo

La empresa destina 2,7 millones de euros al proyecto para aumentar sus instalaciones

Iván Aguiar
Iván Aguiar
28/04/2026 20:54
Fábrica de Estrella Galicia en Arteixo
Fábrica de Estrella Galicia en Arteixo
Javier Alborés
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La fábrica de Estrella Galicia en el polígono de Morás (Arteixo) fue inaugurada oficialmente en junio de 2025 por parte de la directiva de la compañía. Casi un año después, la empresa se prepara para acometer su primera ampliación. En concreto, para aumentar en 4.000 metros cuadrados un almacén de vacío y para urbanizar una de las plataformas que permanece sin uso en la actualidad. 

La compañía cervecera ha conseguido, a través de su matriz, Hijos de Rivera, una licencia de obra del Ayuntamiento de Arteixo para poner en marcha esta actuación, a la que destina un presupuesto de 2,7 millones de euros, según recoge una resolución municipal emitida recientemente.

El director general de Cesuga, Venancio Salcines; el presidente ejecutivo de Hijos de Rivera, Ignacio Rivera; y el director general de Sabadell Gallego, Pablo Junceda | Carlota Blanco

Ignacio Rivera, de Estrella Galicia: “Si miras números, no harías la fábrica de Morás”

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Además, el proyecto de la empresa incluye la ejecución de un edificio adicional de servicios auxiliares que tendrá una superficie de 89 metros cuadrados.

Estrella Galicia estreno el pasado verano la primera fase de este recinto industrial, que tiene una capacidad máxima de producción de 310 millones de litros al año. Una vez se completen las cuatro fases previstas, la fábrica podrá producir 1.000 millones anuales.

El proyecto de esta fábrica nació con el objetivo  de garantizar el crecimiento futuro de Hijos de Rivera. Según indicó el presidente, "queremos seguir creciendo, queremos ser los más amados y seguir generando un impacto positivo".

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