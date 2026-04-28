Los hospitales lideran la huelga médica en A Coruña frente a los centros de salud

Una persona accede al centro de especialidades de O Ventorrillo Patricia G. Fraga

La segunda jornada de huelga semanal continúa con un seguimiento desigual: mientras uno de cada cuatro médicos secundan el paro en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) poco más de un 1% lo hace en los centros de salud del área sanitaria.

Según los datos difundidos este martes por la Consellería de Sanidade, el seguimiento en el turno de mañana en el Chuac se sitúa en un 25,15%. Pese a que baja un poco respecto a la primera jornada de huelga de la semana (26,14%), sigue superando la media gallega (24,29%) y se encuentra entre los tres hospitales con más respaldo a la huelga, solo superado por el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (28,76%) y el de Pontevedra (26,33%).

Uno de cada cuatro médicos del Chuac secundan el paro en el inicio de la semana de doble huelga Más información

Pero en Atención Primaria parece no calar demasiado este paro nacional contra el Estatuto Marco promovido por el Gobierno central, en la que es la tercera convocatoria mientras el acuerdo parece que no estar cerca. En el área sanitaria de A Coruña, el impacto es residual, con un seguimiento este martes de un 1,11%, por debajo de la media (1,56%) y de las más bajas de la comunidad.

Contactos entre Xunta y O'Mega

En Galicia, este paro ha sido convocado por el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'Mega), quien suma a las reivindicaciones nacionales la negociación también con la Consellería de Sanidade para un convenio propio para los médicos y facultativos dependientes del Sergas.

En esta línea, la Dirección Xeral de Recursos Humanos del Servicio Galego de Saúde (Sergas) citó al comité de huelga de O'Mega para una reunión este miércoles a las 11.00 horas. Un encuentro se celebrará horas antes de la manifestación convocada en Santiago por el mismo sindicato.

Decenas de personas de baja en A Coruña denuncian "abandono" por parte de la Seguridad Social Más información

A nivel nacional, continúan los reproches mutuos de la ministra de Sanidad, Mónica García, que acusa al Comité de huelga de sólo querer mantener el conflicto vivo, mientras los sindicatos urgen a Pedro Sánchez a intervenir.

"A mí un comité de huelga que me pide que haga cosas ilegales o que invada otras competencias o que transgreda otras leyes, pues es que no le puedo decir que sí. Y cuando alguien viene a una mesa de negociación y te pone como líneas rojas cosas que son ilegales, pues no quiere negociar, quiere mantener el conflicto vivo", lamentó este lunes la ministra.

Por su parte, los seis sindicatos convocantes ya no consideran a Mónica García como una interlocutora válida, de ahí que hayan exigido este lunes la implicación del presidente del Gobierno para que "asuma la responsabilidad" de desencallar la situación en una carta que han remitido al propio Pedro Sánchez.

"Tras 16 jornadas de paro y más de una decena de reuniones sin avances reales, el Comité de huelga médica considera que el conflicto ha alcanzado un punto decisivo: no habrá final sin negociación real ni solución efectiva", subrayan.