Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Los hospitales lideran la huelga médica en A Coruña frente a los centros de salud

El seguimiento en el turno de la mañana en el Chuac supera la media gallega, con más de un 25% frente al 1,11% de Atención Primaria

Lucía Crujeiras
Lucía Crujeiras
28/04/2026 12:46
Una persona accede al centro de especialidades de O Ventorrillo
Una persona accede al centro de especialidades de O Ventorrillo
Patricia G. Fraga
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50
PRIMERA-LINEA-620

La segunda jornada de huelga semanal continúa con un seguimiento desigual: mientras uno de cada cuatro médicos secundan el paro en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) poco más de un 1% lo hace en los centros de salud del área sanitaria. 

Según los datos difundidos este martes por la Consellería de Sanidade, el seguimiento en el turno de mañana en el Chuac se sitúa en un 25,15%. Pese a que baja un poco respecto a la primera jornada de huelga de la semana (26,14%), sigue superando la media gallega (24,29%) y se encuentra entre los tres hospitales con más respaldo a la huelga, solo superado por el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (28,76%) y el de Pontevedra (26,33%). 

Protesta de médicos en el centro de salud de Adormideras Protesta de médicos en el centro de salud de Adormideras

Uno de cada cuatro médicos del Chuac secundan el paro en el inicio de la semana de doble huelga

Más información

Pero en Atención Primaria parece no calar demasiado este paro nacional contra el Estatuto Marco promovido por el Gobierno central, en la que es la tercera convocatoria mientras el acuerdo parece que no estar cerca. En el área sanitaria de A Coruña, el impacto es residual, con un seguimiento este martes de un 1,11%, por debajo de la media (1,56%) y de las más bajas de la comunidad. 

Contactos entre Xunta y O'Mega

En Galicia, este paro ha sido convocado por el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'Mega), quien suma a las reivindicaciones nacionales la negociación también con la Consellería de Sanidade para un convenio propio para los médicos y facultativos dependientes del Sergas.

En esta línea, la Dirección Xeral de Recursos Humanos del Servicio Galego de Saúde (Sergas) citó al comité de huelga de O'Mega para una reunión este miércoles a las 11.00 horas. Un encuentro se celebrará horas antes de la manifestación convocada en Santiago por el mismo sindicato. 

Belén Calvo, portavoz del grupo de damnificados, a las puertas del INSS de Félix Estrada Catoira

Decenas de personas de baja en A Coruña denuncian "abandono" por parte de la Seguridad Social

Más información

A nivel nacional, continúan los reproches mutuos de la ministra de Sanidad, Mónica García, que acusa al Comité de huelga de sólo querer mantener el conflicto vivo, mientras los sindicatos urgen a Pedro Sánchez a intervenir.

"A mí un comité de huelga que me pide que haga cosas ilegales o que invada otras competencias o que transgreda otras leyes, pues es que no le puedo decir que sí. Y cuando alguien viene a una mesa de negociación y te pone como líneas rojas cosas que son ilegales, pues no quiere negociar, quiere mantener el conflicto vivo", lamentó este lunes la ministra.

Por su parte, los seis sindicatos convocantes ya no consideran a Mónica García como una interlocutora válida, de ahí que hayan exigido este lunes la implicación del presidente del Gobierno para que "asuma la responsabilidad" de desencallar la situación en una carta que han remitido al propio Pedro Sánchez.

"Tras 16 jornadas de paro y más de una decena de reuniones sin avances reales, el Comité de huelga médica considera que el conflicto ha alcanzado un punto decisivo: no habrá final sin negociación real ni solución efectiva", subrayan.

El profesorado gallego irá este martes a huelga para exigir "mejoras laborales"

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Annie Leibovitz, presente en la visita guiada a la exposición

Annie Leibovitz muestra sus fotografías en una visita guiada de lujo
Redacción
El ideal gallego

Jordi Pujol hijo admite que avaló créditos para financiar la última campaña de su padre
EFE
Tráfico en Cambre

Un taxi colisiona contra un coche tras saltarse un 'ceda' en Cambre
Noelia Díaz
El director de los Museos Científicos Coruñeses, Marcos Pérez Maldonado, esta mañana, en María Pita

¿En qué lugares de A Coruña se podrá ver el eclipse del 12 de agosto?
Dani Sánchez