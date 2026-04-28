Las otras actuaciones infinitas de A Coruña

La remodelación de plaza del Humor en 2021 incluyó la retirada de su tradicional quiosco Javier Alborés

La de Alcalde Marchesi no es la única ‘obra de no acabar’ de A Coruña. Durante las últimas décadas varias zonas, sobre todo plazas, han ido pasando por lavados de cara continuados, algunos motivados por el desarrollo urbanístico, otros por problemas de diseño.

Una de las más céntricas y conocidas plazas de A Coruña es también una de las que más han cambiado en el último medio siglo. La plaza de Pontevedra estrenó en 1970 su primera gran reforma moderna, con la llegada también del parking subterráneo, con capacidad entonces para 150 vehículos. Fue en ese momento cuando se incorporaron jardines fuentes y un parque infantil.

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Sin embargo, poco después, en 1989 la plaza se sometió a una nueva remodelación que eliminó una estructura de hormigón tipo auditorio que se había plantado para acoger actividades. En esta obra se aprovechó también para peatonalizar el frontal de Eusebio da Guarda. Otros veinte años después. volvió a ser objeto de remodelación con unas obras que terminaron en 2009 y que dieron a esta céntrica zona su aspecto actual, modificado hace pocos meses –en julio de 2025– con una reordenación del tráfico que permitió conectar Paio Gómez y Modesta Goicouría dando a esta salida directa hacia el Paseo Marítimo con un tramo de doble sentido.

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Otra de las plazas coruñesas que ha cambiado de cara en las últimas décadas en varias ocasiones es la de San Cristóbal, en el frontal de la estación de tren. Durante el mandato de Francisco Vázquez, este espacio se sometió a una importante reforma este espacio. Era 1989 y la nueva imagen de la plaza de San Cristóbal iba a durar muy poco. “La verdad es que no quedó a gusto ni de tirios ni de troyanos”, admitió Vázquez, que incluso llegó a pedir disculpas. Entre los problemas que se detectaron estaba el amplio uso de hormigón, que generaba una gran explanada, y la combinación de muchos colores que no terminó de integrarse con el entorno. Pocos meses después de la inauguración, el Ayuntamiento anunció una nueva reforma que apostaría por elementos ferroviarios para mimetizar la plaza con el entorno y la estación de tren. La plaza se inauguró finalmente en 1991.

Plazas

Icónica es también la plaza del Humor, la antigua plaza de los Huevos. En apenas 30 años también se ha reformado dos veces. Tras el diseño salido de la mente de Siro López en los 90, en 2021 fue remodelada y no solo se reforzaron las figuras de personajes, sino que se eliminó uno de los puntos más emblemáticos, su quiosco.

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Algo semejante es lo que ocurrirá en breve en María Pita, una plaza que dirá adiós a sus típicas terrazas de hostelería, según anunció hace menos de un año el Ayuntamiento coruñés, que busca ya un nuevo diseño que repiense el paisaje que rodea al Palacio Municipal. Será una nueva modificación de la plaza que no hace ni 40 años, también con Vázquez al frente del Ayuntamiento, cambió su imagen y su funcionalidad. En 1987 se cerraba al tráfico para ser peatonalizada y, a cambio, se abría bajo su suelo un túnel. El cambio suponía una vuelta de tuerca a un espacio que se había pavimentado en 1936 y que en los años 50 se asfaltó para poder practicar deporte. Tras la peatonalización de 1987 los adoquines colocados no triunfaron entre los viandantes, que se quejaban de que era difícil caminar por ellos, y tampoco se ganaron el favor del público las jardineras gigantes de 1992. Así, en 1997, aprovechando que el suelo necesitaba apuntalamiento, se colocó un nuevo pavimento y se ubicó a María Pita en su lugar actual. En 2002 llegaron las terrazas, que tampoco fueron bien recibidas, y que unos 25 años después dirán adiós.

La plaza de Portugal, inaugurada en los años 40, fue reformada en los 90, también con Vázquez en la alcaldía, y en breve lo será de nuevo.

La reforma que en los últimos meses genera más expectación es la de Los Cantones. Hubo una ampliación de la acera del Cantón Pequeño en los 40. Durante el mandato de Vázquez se abrió el parking y la zona se sometió a una gran reforma con la colocación de las nuevas losas, la renovación del pavimento y la ampliación de las aceras. En marzo de 2025 se inició el, por ahora, último proyecto de reordenación.