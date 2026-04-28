Las crías de patos que sorprenden a los vecinos de Eirís

La primavera ya se deja notar en A Coruña también en su entorno natural, y en la ciudad hay sitio 'patolmundo'. El lago de Eirís cuenta desde estos días con los primeros patos de la temporada, una imagen que marca el inicio de un nuevo ciclo en este espacio verde de la ciudad.

Los pequeños patitos, que ya pueden verse acompañando a sus madres por el agua, se han convertido en uno de los principales atractivos para los vecinos que se acercan a pasear por la zona. Su presencia no solo aporta una estampa entrañable, sino que también refleja el buen estado ambiental de este enclave urbano.