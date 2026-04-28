La Universidad de A Coruña comenzará el próximo curso el 7 de septiembre

Un momento de la reunión del Consello de Goberno de la UDC, esta mañana, en el Rectorado Cedida

El Consello de Goberno de la Universidad de A Coruña aprobó en la mañana de este martes el calendario académico para el próximo curso 2026-27, que dará comienzo el lunes 7 de septiembre. Así, las actividades docentes se distribuirán en dos periodos lectivos. El primer cuatrimestre será desde el 7 de septiembre hasta el 18 de diciembre de 2026, y el segundo, se desarrollará entre el 25 de enero y el 14 de mayo de 2027.

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En lo que respecta a los periodos de evaluación, el estudiantado de grado y máster tendrá derecho a dos oportunidades, quedando el calendario organizado en cuatro períodos para la realización de exámenes y evaluaciones. De esta forma, las pruebas del primer cuatrimestre se llevarán a cabo entre el 7 y el 22 de enero de 2027, mientras que para las materias del segundo cuatrimestre y las anuales, las evaluaciones se desarrollarán del 18 de mayo al 4 de junio de 2027. La segunda oportunidad para el alumnado que necesite repetir exámenes será del 17 de junio al 9 de julio de 2027. Y ya por último, la entrega de actas de Trabajos de Fin de Grado (TFG), Trabajos de Fin de Máster (TFM) y prácticas tendrá como fecha límite el 30 de septiembre de 2027.

Periodos no lectivos

Las actividades académicas docentes y de evaluación se interrumpirá desde el 21 de diciembre de 2026 hasta el 6 de enero de 2027 (ambos incluidos), por el descanso de Navidad; los días 8 y 9 de febrero de 2027, por el Carnaval; y desde el 22 al 29 de marzo de 2027, coincidiendo con la Semana Santa. Además, no será lectivo todo el mes de agosto. A mayores, tendrá carácter festivo el día 29 de enero de 2027 por la festividad del Día de la Universidad, así como los días de las fiestas oficiales del Estado, de la Galicia y de las ciudades donde esté cada centro (A Coruña, Ferrol y Oleiros).

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En la reunión de esta mañana se aprobó el 'Manual para la evaluación de la actividad docente del profesorado de la UDC', en respuesta a los requerimientos de la LOSU y en línea con el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). En lo que respecta a la propuesta de títulos propios, se aprobó la puesta en marcha de un nuevo máster. El máster de formación permanente Cortizo-UDC en Fachadas Ligeras de Vidrio, una formación especializada en el diseño, cálculo, fabricación e instalación de envolventes ligeras.

Además, en la sesión de este martes se dio también el visto bueno para la firma de un convenio con la Diputación de A Coruña para el desarrollo de diferentes líneas de actuación centradas en el fomento de la sostenibilidad y el compromiso con la lucha contra el cambio climático; de fomento de la equidad, la igualdad y la justicia social y de divulgación científica y cultural.

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Otro de los puntos del día fue la toma de conocimiento de las tablas de ponderaciones PAU 2027 y de la admisión y matrícula en aquellas titulaciones con límite de plazas en las Universidades del Sistema Galego de Universidades (SUG) en las convocatorias ordinaria y extraordinaria del curso 2026-27.