La Policía Local es sorprendida por una singular protesta a caballo en A Coruña

La Policía local ha bordado al a un hombre que protagonizaba una protesta montado a caballo Cedida

La Policía local ha abordado a un hombre que protagonizaba una protesta montado a caballo en la plaza Luis Seoane de A Coruña. Los agentes conversaron con el sujeto, que lleva protagonizando varios episodios de este estilo, para informarse sobre lo que ocurría.

Para su protesta, el hombre amarró el caballo a un árbol y este se ha puesto a pastar a la espera de que un remolque lo retire. Dos coches policiales aguardan a que el equino sea retirado de forma debida del lugar.

Al parecer, el motivo de la protesta era una reunión de la comunidad de propietarios del polígono de Pocomaco, en la que varios miembros criticaban la falta de transparencia, dado que les impidieron entrar a la reunión.