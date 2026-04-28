Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La Policía Local es sorprendida por una singular protesta a caballo en A Coruña

Redacción
28/04/2026 18:05
La Policía local ha bordado al a un hombre que protagonizaba una protesta montado a caballo
La Policía local ha bordado al a un hombre que protagonizaba una protesta montado a caballo
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50
PRIMERA-LINEA-620

La Policía local ha abordado a un hombre que protagonizaba una protesta montado a caballo en la plaza Luis Seoane de A Coruña. Los agentes conversaron con el sujeto, que lleva protagonizando varios episodios de este estilo, para informarse sobre lo que ocurría. 

Para su protesta, el hombre amarró el caballo a un árbol y este se ha puesto a pastar a la espera de que un remolque lo retire. Dos coches policiales aguardan a que el equino sea retirado de forma debida del lugar.

Al parecer, el motivo de la protesta era una reunión de la comunidad de propietarios del polígono de Pocomaco, en la que varios miembros criticaban la falta de transparencia, dado que les impidieron entrar a la reunión.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El mandatario estadounidense y el rey Carlos III saludan, junto con sus esposas, desde el balcón del Pórtico Sur de la Casa Blanca, este martes

El presidente Trump al recibir al rey Carlos III: Los británicos son nuestros "amigos más cercanos"
EFE
El cineasta gallego Ángel Santos

El cineasta Ángel Santos: "Admiro a esos artistas cuyas obras hablan por sí mismas"
EFE
La Policía local ha bordado al a un hombre que protagonizaba una protesta montado a caballo

La Policía Local es sorprendida por una singular protesta a caballo en A Coruña
Redacción
El ideal gallego

El proyecto 'Aloumiños' de la Xunta llega a doce municipios de A Coruña
EFE