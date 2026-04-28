Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La Justicia anula la retirada de la clasificación de contratista público de la coruñesa Arias Infraestructuras que la llevó a entrar en concurso

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid corrige una decisión administrativa de 2022 que limitó el acceso de la compañía a la contratación pública

Redacción
28/04/2026 09:34
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Zarateman
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50
PRIMERA-LINEA-620

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estimado, cuatro años después, el recurso interpuesto por Arias Infraestructuras y ha anulado la decisión administrativa que en 2022 acordó retirarle su clasificación como empresa contratista de obras del sector público. La resolución judicial llega una vez finalizado el proceso concursal de la compañía, "y por ello sin posible virtualidad práctica, más allá de corregir una resolución contraria a Derecho, que podría haber evitado la extinción de la histórica compañía", explican desde la representación legal de la empresa coruñesa.

Arias Infraestructuras, una de las constructoras históricas de A Coruña y con una larga trayectoria en Galicia, vio revocada una clasificación clave para poder contratar con las Administraciones Públicas en un momento especialmente delicado. Esta circunstancia bloqueó de forma directa su capacidad operativa y condicionó de manera decisiva la viabilidad de la empresa, que entró en concurso de acreedores en los meses siguientes.

Los problemas en la venta de Arias no deberían afectar a las obras de Riazor

Más información

El Tribunal concluye en su sentencia, publicada el 25 de marzo de 2026, que la Administración realizó una interpretación incorrecta de los requisitos de solvencia económica y financiera exigibles, en particular en lo relativo al cómputo del patrimonio neto de la sociedad.

En concreto, la resolución aclara que los préstamos participativos, instrumentos habituales de financiación empresarial, deben ser considerados como patrimonio neto a efectos de determinar la solvencia de la empresa, conforme a la normativa mercantil y a la jurisprudencia aplicable. Sobre esta base, la Sala entiende que la retirada de la clasificación carecía de fundamento jurídico suficiente.

La sentencia, explican desde la empresa, estima íntegramente el recurso, anula las resoluciones impugnadas y reconoce el derecho de la compañía a mantener su condición de contratista con las Administraciones Públicas, en un procedimiento cuya dirección jurídica ha sido asumida por el despacho Navarro. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Sede operativa de Abanca

Abanca gana 207,5 millones de euros hasta marzo e incorpora a más de 37.000 clientes
Iván Aguiar
Tribunal Superior de Justicia de Madrid

La Justicia anula la retirada de la clasificación de contratista público de la coruñesa Arias Infraestructuras que la llevó a entrar en concurso
Redacción
Un tramo del Camino Inglés en A Coruña

El Camino Inglés, una ruta con tres recorridos que se olvidó de la historia
Laura Rodríguez
La barandilla que rodea el estanque puede verse desde el exterior de El Pasatiempo

Del abandono a la esperanza: así revive el Estanque de la Gruta nueve años después del colapso que indignó a Betanzos
Lucía Tenreiro