La Justicia anula la retirada de la clasificación de contratista público de la coruñesa Arias Infraestructuras que la llevó a entrar en concurso

Tribunal Superior de Justicia de Madrid Zarateman

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estimado, cuatro años después, el recurso interpuesto por Arias Infraestructuras y ha anulado la decisión administrativa que en 2022 acordó retirarle su clasificación como empresa contratista de obras del sector público. La resolución judicial llega una vez finalizado el proceso concursal de la compañía, "y por ello sin posible virtualidad práctica, más allá de corregir una resolución contraria a Derecho, que podría haber evitado la extinción de la histórica compañía", explican desde la representación legal de la empresa coruñesa.

Arias Infraestructuras, una de las constructoras históricas de A Coruña y con una larga trayectoria en Galicia, vio revocada una clasificación clave para poder contratar con las Administraciones Públicas en un momento especialmente delicado. Esta circunstancia bloqueó de forma directa su capacidad operativa y condicionó de manera decisiva la viabilidad de la empresa, que entró en concurso de acreedores en los meses siguientes.

Los problemas en la venta de Arias no deberían afectar a las obras de Riazor Más información

El Tribunal concluye en su sentencia, publicada el 25 de marzo de 2026, que la Administración realizó una interpretación incorrecta de los requisitos de solvencia económica y financiera exigibles, en particular en lo relativo al cómputo del patrimonio neto de la sociedad.

En concreto, la resolución aclara que los préstamos participativos, instrumentos habituales de financiación empresarial, deben ser considerados como patrimonio neto a efectos de determinar la solvencia de la empresa, conforme a la normativa mercantil y a la jurisprudencia aplicable. Sobre esta base, la Sala entiende que la retirada de la clasificación carecía de fundamento jurídico suficiente.

La sentencia, explican desde la empresa, estima íntegramente el recurso, anula las resoluciones impugnadas y reconoce el derecho de la compañía a mantener su condición de contratista con las Administraciones Públicas, en un procedimiento cuya dirección jurídica ha sido asumida por el despacho Navarro.