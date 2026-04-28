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A Coruña

Jinzi, la nueva foca del Aquarium Finisterrae de A Coruña

La llegada del ejemplar permite renovar la genética del grupo, abriendo la posibilidad de que vuelvan a criar en las instalaciones coruñesas

Redacción
28/04/2026 11:29
Jinzi, la nueva foca del Aquarium Finisterrae
Jinzi, la nueva foca del Aquarium Finisterrae
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El Aquarium Finisterrae tiene un nuevo huésped. La llegada de la foca Jinzi permite rejuvenecer el grupo que habita en el recinto y abre la posibilidad de que puedan volver a criar

Llega como resultado de un intercambio con el Oceanogràfic de Valencia, donde ahora viven dos de las focas macho del Aquarium Finisterrae: Fermín (de 17 años) y Altair(de 23 años). 

Galería

Las imágenes de las focas más coruñesas

Hansi, Petra, Lara y Paula llevan en la ciudad desde la apertura del AquariumVer más imágenes

Jinzi es un macho nuevo —cumplirá 5 años en julio— y ya pesa 80 kilos. Desde su llegada se mostró curioso con su nuevo entorno y muy sociable con sus compañeros. 

Fermín y Altair también se integraron con normalidad en el grupo delOceanogràfic. 

Jinzi, la nueva foca del Aquarium Finisterrae
Jinzi cumplirá cinco años en julio

Hoy por hoy, el grupo de focas que alberga el acuario coruñés consta de dos machos y ocho hembras. Se trata de ejemplares de la especie Phoca vitulina o foca común, que aunque no crían aquí pueden verse con cierta frecuencia en las costas de Galicia. 

Hansi es la foca más mayor del Aquairum Finisterrae

Hansi, Petra, Lara y Paula, las veteranas del Aquarium de A Coruña

Más información

El último nacimiento registrado en el acuario coruñés (Sabela) tuvo lugar en julio de 2009 y la edad media del grupo es bastante elevada para esta especie. De hecho, Hansi ya cumplió 28 años, cuando la edad máxima de los machos de estos animales está en los 25 años.

El estudio genético de las focas de A Coruña indica que, hasta ahora, todos los ejemplares tenían una relación de parentesco próxima, el que desaconsejaba la reproducción debido al elevado grado de endogamia. La llegada de Jinzi permite renovar la genética del grupo, abriendo la posibilidad de que vuelvan a criar en las instalaciones del Aquarium Finisterrae.

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