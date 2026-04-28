Ignacio Rivera, de Estrella Galicia: “Si miras números, no harías la fábrica de Morás”

El director general de Cesuga, Venancio Salcines; el presidente ejecutivo de Hijos de Rivera, Ignacio Rivera; y el director general de Sabadell Gallego, Pablo Junceda | Carlota Blanco Carlota Blanco

El presidente de Corporación Hijos de Rivera, Ignacio Rivera, y el director general de Sababell Gallego, Pablo Junceda, ofrecieron este martes una serie de claves que, a su juicio, deberían aplicar las empresas. Lo hicieron en la iniciativa ‘Diálogo: impacto positivo en las organizaciones’, de Cesuga, que reunió a una importante representación del tejido empresarial de A Coruña y su área metropolitana.

Rivera dejó claro que una de ellas es tener un plan y unos objetivos que deben guiar a las compañías en todo momento, ya que esto permite que desarrollen sus actuaciones a largo plazo. “Si la empresa tiene un propósito, es fácil que la organización vaya bien”, aseguró.

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Además, explicó que “los números” son “las consecuencias de las decisiones” que se toman y que no se miran “antes”. Puso el ejemplo del proyecto de la nueva factoría que la empresa cervecera construyó en Arteixo. “Si miras los números, no harías la fábrica de Morás”, avisó Rivera, en referencia a que, por criterios logísticos y económicos, hubiese sido más fácil desarrollar esta iniciativa en otro lugar de España.

El presidente de Estrella Galicia también compartió los criterios básicos que considera que se deben aplicar. “Cuidar el origen, las personas, los proveedores y el planeta”, manifestó.

También indicó que “las empresas familiares” hacen “cosas” que no verán sus actuales miembros. “Estamos pensando en la siguiente generación, con una visión a largo plazo”, aseguró. Ignacio Rivera detalló que en el caso de Estrella Galicia, él pertenece a la cuarta generación de la familia fundadora y que ya se ha dado entrada a la quinta generación. Además, destacó que Galicia es un territorio que cuenta con múltiples ejemplos de este tipo de entidades empresariales.

Valor a reconocer

El director general de Sababell Gallego, Pablo Junceda, señaló que Galicia tiene una característica que han perdido otros lugares de España, como la zona de Asturias, territorio de donde es originario este directivo. “Las familias propietarias —de las principales empresas asturianas— decidieron vender. Galicia es un ejemplo. Muchas compañías han decidido crecer desde aquí. Es un valor que hay que reconocer. Es un hecho diferencial que hace de efecto tractor para el resto de la economía gallega, que la veo con un potencial tremendo”, afirmó.

Además, alabó la figura de los empresarios por ser los que posibilitan la creación de “puestos de trabajo” y “la riqueza” del país. A esto añadió que es importante que las empresas tengan un “impacto positivo” que repercuta “en las personas”.

En el marco del debate sobre el rol social de la banca, Junceda reivindicó la dimensión humana del servicio financiero y la importancia de la atención cercana, incluso en un entorno de transformación digital.

Este evento, celebrado en el Museo de Estrella Galicia, se enmarca en la programación de Cesuga para promover espacios de diálogo sobre liderazgo, economía y transformación responsable, poniendo el foco en oportunidades para territorios como Galicia en la construcción de un modelo más competitivo, innovador y con impacto positivo, según destaca esta entidad.

El acto contó con la presencia de importantes representantes del sector empresarial de A Coruña y su área metropolitana, como los presidentes de Aluman, Manuel Pose Palleiro, y de Gadisa, Roberto Tojeiro. También estuvieron acudieron a la cita miembros de la Cámara de Comercio y los conselleiros de Facenda, Miguel Corgos, y de Presidencia, Diego Calvo.