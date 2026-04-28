Contenedores soterrados en la plaza de Azcárraga, en una imagen de 2016 Quintana

Hace 25 años, en 2001, el Ayuntamiento estudiaba retirar de la Ciudad Vieja todos los contenedores de basuras. Medio siglo atrás, en 1976, era noticia un importante hallazgo tras unas excavaciones en A Zapateira, donde se encontraron un hacha y una punta de lanza del 2.500 a. C., aproximadamente. En 1951, 75 años atrás, el deportivista Rábade era baja contra el Santander en Riazor. Hace un siglo, en 1926, el alcalde Casás negociaba por conseguir una línea de tren a Zamora.

28 de abril de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | El Ayuntamiento pretende eliminar los contenedores de la Ciudad Vieja

El Ayuntamiento estudia retirar de la Ciudad Vieja y de Pescadería todos los contenedores de basuras. En caso de tomar esta decisión, que ya se aplica en ciudades como Oviedo, camiones de Ferroser dejarían cada día los contenedores durante un par de horas en las aceras para que los vecinos tirasen la basura y luego los recogerían. Si el Ayuntamiento coruñés se suma al tren ovetense, el presupuesto de la concejalía de Limpieza se disparará.

La necesidad de establecer un doble turno de trabajo obligaría a incrementar la plantilla de Ferroser, al margen del gasto que supondría retirar los soportes metálicos de los depósitos. El Ayuntamiento invirtió el pasado año 2000 más de 100 millones de pesetas en ampliar la red de depósitos de recogida selectiva con 86 nuevas unidades.

28 de abril de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | Halladas en La Zapateira un hacha y una punta de flecha del 2.500 a. C.

La historia primitiva de la provincia coruñesa está de enhorabuena. En Rianxo se descubrió un casco de oro decorado con filas de casquetes esféricos y círculos concéntricos repujados por el reverso. Pero el hacha hallada en La Zapateira por Luis Monteagudo, director del Museo Arqueológico, y María Rosa Gómez de Sanz, apasionada por la arqueología, es de un costal muy distante cronológicamente.

El hallazgo del hacha surgió tras enterarse María Rosa de que el Club de Golf de La Zapateira iba a hacer una remoción de tierras que podría afectar a la Medoña Sur de las tres que existen en el extremo occidental del campo. Las excavaciones duraron cuatro días. La situación cronológica del hacha y punta de flecha es de la época del Cobre Antiguo (2.600-2.500 a. C.).

28 de abril de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | El deportivista Rábade está enfermo y no podrá jugar contra el Santander

Después del entrenamiento de ayer, 27 de abril de 1951, se sintió indispuesto el jugador deportivista Rábade, que por la tarde fue reconocido por el doctor don Víctor Fernández. Como resultado de este reconocimiento Rábade no podrá alinear el domingo frente al Santander, ya que anoche el interior blanquiazul tenía bastante fiebre y hoy le será hecho un análisis para comprobar las causas de su indisposición.

La desgracia persigue al Deportivo estos días, ya que a las forzadas ausencias de Maristany y Cuenca, habrá que añadir ahora la de Rábade, y posiblemente la de Calvo, que hasta el domingo no sabrá si puede formar. Por todo esto, es fácil suponer que Osvaldo, en vez de jugar de volante, tendrá que hacerlo de interior, siendo muy posible que Juananco forme en la media.

28 de abril de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | El alcalde Casás expone en María Pita sus gestiones sobre el tren a Zamora

Reunióse ayer, 27 de abril de 1926, convocado por el alcalde, el Comité de defensa de La Coruña en el Palacio municipal al objeto de comunicarle una grata noticia relativa al ferrocarril a Santiago.

El Sr. Casás expuso que venía realizando reiteradas gestiones al objeto de activar el pronto y favorable despacho del proyecto de ferrocarril de Zamora a La Coruña, declarado preferente, como es sabido, en el plan ferroviario aprobado por el Gobierno, y enterado de que se había acordado por el Ministerio de Fomento designar los ingenieros que habían de proceder a la confrontación del proyecto en el primer trozo a Zamora, interesó vivamente que se adoptase igual resolución en cuanto al de La Coruña-Santiago para iniciar seguidamente las obras por ambas capitales.