Eva Hache | “No sería lo que soy hoy en día si no hubiera sido por los fracasos”

Eva Hache, con Luis Piedrahita, en una edición pasada del Emhu Javier Alborés

La humorista y presentadora Eva Hache regresa al Encuentro Mundial de Humorismo, por partida doble: para participar con Malena Alterio en ‘Mi media comedia’, “para descubrir cosas de Malena que no conocemos”; y en la gala final, ‘Fantastic Colofon’, con Luis Piedrahita y JJ Vaquero, una cita para que depara “sorpresas” y que ya anticipa que, como es habitual, será “un espectáculo”. “Lo que tratamos es que sea una entrega espectacular, lucida y que todo el mundo recoja su premio pensando que es el mejor que le han dado”, explica entre risas.

Ahora que han pasado unos años y que ha venido varias veces, ¿qué le parece esto que se ha creado con el Emhu?

Me parece que Etiqueta Negra y Luis Piedrahita hacen algo que podría haber sido como cualquier otro festival, pero que es completamente distinto porque tienen un sentido de la responsabilidad y del espectáculo muy bien desarrollado. Es una agenda de espectáculos que no siempre son fáciles de ver en una ciudad pero, además, es un encuentro entre gente que normalmente no nos vemos. Es la posibilidad, para nosotros artistas y para el público, de ver a personas con la cabeza un poco regular (ríe).

Estaba viendo que se van a cumplir 25 años de su primer monólogo...

Sí, justo, fíjate que la primera vez que me subí a hacer uno fue en mayo de 2001.

¿Y cómo lo recuerda?

Con una naturalidad... No sé si es que tengo poco miedo o bastante inconsciencia (sonríe). Tenía los nervios lógicos que se tienen la primera vez, pero en el fondo lo disfruté bastante. No sabía que se iba a convertir en un oficio, pero a lo mejor mi cuerpo sí que lo sabía, lo notaba de alguna manera.

Viendo los años que han pasado, ¿ha cambiado mucho la forma de ver y de presentar los espectáculos de humor?

Cuando empezamos, el género como tal, como stand up comedy, en España no se utilizaba. Se habían hecho cosas parecidas, pero la gente no sabía muy bien lo que iba a ver cuando íbamos a actuar. Aún hoy siguen pensando que hay mucha improvisación, que cualquiera puede subir a un escenario o a un púlpito y revelar su rollo, como una tienda de fotos antigua. Lo bueno del monólogo es que cada uno pone su marca personal, está muy cerca de la personalidad de cada uno, de su lenguaje, forma de respirar, de expresar... es amplísimo, algo que no parará nunca.

Si pudiera revivir o quedarse con algún momento, ¿cuál sería?

Ufff... Aunque te parezca absurdo, me viene a la cabeza que no sería lo que soy si no hubiera sido por los fracasos. Esa dificultad de tener que luchar contra los elementos, ver que algo no está funcionando, darle vueltas hasta que sí lo haga. Todo lo que es el proceso de aprendizaje, sobre todo basado en los fracasos, porque los éxitos son un momento fácil para relamerse. Pero lo que más grabado se me queda son esos momentos en lo que vi que había fallado, no se me olvida para que no se repitan.

¿En qué proyectos está inmersa?

El Emhu, continuamos con ‘Mentes peligrosas’, ya con la tercera temporada, y la verdad es que no tengo nada más, ya me parece bastante (ríe). Eso y descansar, que soy muy descansona.