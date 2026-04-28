La ‘eterna’ obra de Os Mallos que dará paso “a una avenida de ensueño”

Último tramo en obras en la avenida de Os Mallos Carlota Blanco

La avenida de Os Mallos encara sus últimas horas cortada al tráfico. Pronto volverá a pasar por allí el bus 11, para alegría de los vecinos. Y es que las obras concluirán a finales de este mes, tal y como avanzó en marzo la alcaldesa, Inés Rey. Para los residentes del barrio, esto supone “una felicidad tremenda”, y es que las actuaciones en la avenida central se alargaron más de lo esperado.

Fue en marzo de 2025 cuando se iniciaron las obras de renovación de la red de saneamiento en la vía, una actuación que sería aprovechada para reordenar el estacionamiento en la avenida tras el cambio a batería efectuado en agosto de 2022. La previsión inicial de ejecución era de un par de meses, pero el Gobierno municipal decidió realizar una obra más ambiciosa renovando, además de la red de fecales, la instalación de una nueva red de pluviales y la reforma integral del firme, así como dotar a la vía de nuevo mobiliario urbano.

Desde entonces ha pasado un año, y los vecinos han sorteado todo tipo de vallas desde entonces. “Estaba planteado que terminasen en diciembre, por lo que se nos ha hecho muy largo. Ahora solo quedan cuatro detalles de jardinería, pero quedó precioso. La avenida cambia completamente y será de ensueño, así que, salvo el tiempo que duraron, la obra es maravillosa”, asegura la presidenta de la asociación de vecinos, Pili Neira.

Aparcamiento indebido

El Gobierno local, además, actuó en una calle que no estaba contemplada al inicio de las obras. Se trata de Río Barbanza, donde, además de renovar el firme, instalaron bancos y colocaron maceteros para evitar el aparcamiento indebido. Todo ello tras la humanización llevada a cabo en 2023 en Ramón Cabanillas.

Si el fin de las obras ya genera alegría a los vecinos, el regreso de la línea 11 al barrio es algo que aporta alivio. El cambio de sentido del aparcamiento en la avenida de Os Mallos se ejecutó en agosto de 2022 con el fin de ganar catorce plazas para los coches, pero acabó generando numerosos problemas: los autobuses se quedaban ‘atascados’ por falta de espacio para pasar si algún coche de grandes dimensiones estacionaba en el margen izquierdo.

Es por ello que, aprovechando la actuación todavía en curso, volverá el aparcamiento en línea, ya disponible en los tramos libres de obra en la vía. La medida, además, pone fin a la preocupación que rondaba hace meses entre los vecinos: que el bus modificase su trayecto de forma permanente y circulase por la avenida de Arteixo y no por la avenida de Os Mallos.

Lo que para los vecinos es una línea roja –se llegaron a manifestar por este tema hace años– para el director de la Compañía de Tranvías de A Coruña, Ignacio Prada, es su opción preferida. Sin ir más lejos, cuando el Gobierno local anunció el cambio de aparcamiento, este insistió en trasladar el trayecto de la línea 11 a la avenida de Arteixo.