¿En qué lugares de A Coruña se podrá ver el eclipse del 12 de agosto?

El director de los Museos Científicos Coruñeses, Marcos Pérez Maldonado, esta mañana, en María Pita Ayuntamiento

A Coruña cuenta los días para vivir el que será, según los expertos, el acontecimiento astronómico del siglo. El próximo 12 de agosto, la urbe herculina se vestirá de gala para recibir a las decenas de miles de personas que quieran disfrutar al completo del eclipse total de Sol. A falta de poco más de tres meses, todavía son muchos los coruñeses que se preguntan qué lugares de la ciudad son los idóneos para poder observar a la perfección el fenómeno.

Para resolver estas dudas, el director de los Museos Científicos Coruñeses, Marcos Pérez Maldonado, se acercó en la mañana de este martes al Palacio Municipal de María Pita, donde presentó las indicaciones que facilitarán la visibilidad del eclipse. En concreto, el Ayuntamiento pone a disposición de la ciudadanía dos visores interactivos (mapa de sombras y visor de puntos de observación), que permitirán orientarse y escoger con antelación los mejores puntos de observación.

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Tal y como explicó Pérez Maldonado, prácticamente en cada barrio de la ciudad habrá alguna zona en la que divisar a la perfección el fenómeno. "A Coruña é un deses lugares privilexiados onde se poderá ver á perfección o eclipse", apuntó. El acontecimiento, que comenzará a las 20.28 horas, durará un minuto y 16 segundos. No obstante, se prevé que la expectación será intensa también en las horas previas. "A idea era distribuir lugares en todos os barrios onde ver o Sol. Non só ter unha boa posición, senón que a zona sexa accesible para todos e conste dos equipamentos necesarios", dijo. En este sentido, aunque el Paseo Marítimo sea una de las zonas más interesantes para observar el horizonte, no es de las más recomendables por la carencia de servicios.

Los diferentes puntos

El mapa de sombras habilitado por el Ayuntamiento propone más de cuarenta puntos de observación, desde el parque de Novo Mesoiro, O Parrote o el mercado de Monte Alto hasta la playa de Bens o el Ágora, entre otros. También los espacios habilitados para turismos o autocaravanas, así como los diferentes parking de la ciudad. En este sentido, aunque el director de los Museos Científicos Coruñeses desconoce la estimación de personas que visitarán la urbe el 12 de agosto, sí cree convencido que desde por la mañana será misión imposible transitar en coche por la ciudad.

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Para vivir el eclipse de la forma más segura posible, Pérez Maldonado recuerda que no es recomendable mirar al Sol directamente. En este caso, lo más adecuado es utilizar métodos indirectos como gafas con filtros solares. En el caso de los más pequeños, mejor optar por opciones más conservadoras, como las cajas estenopeicas, por ejemplo. De esta forma, desde hace unas semanas ya se están formando a docentes, técnicos culturales y estudiantes para que compartan buenas prácticas de cara a la observación del fenómeno astronómico.