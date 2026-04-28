El relevo de lujo para la tienda de ropa más exclusiva de A Coruña

La antigua Ottodisampietro, entre las calles Arzobispo Lago, Ferrol y Juan FlórezEl local Otto di Sampietro, que abrirá próximamente en Juan Flórez 48 Aitana Álvarez

Hace ya dos años que Ottodisampietro se despidió de su histórica ubicación entre las calles Ferrol y Juan Flórez, pero en cierta manera puede decirse que el lujo se ha quedado allí instalado. Solamente así se explica que el relevo de la exclusiva tienda de ropa lo vaya a tomar, o ya lo haya hecho, Jael Joyería, una de las firmas más destacadas del sector y que ha apostado por el centro de A Coruña para seguir creciendo.

El golpe de efecto de Dia en A Coruña después de años de malas noticias Más información

Hace ya algunas semanas que el local, de 300 metros cuadrados y con fachada en tres calles diferentes (Arzobispo Lago, Ferrol y Juan Flórez) ha perdido el número 8 característico de su anterior etapa. En su lugar hay un gran vacío, así como un secretismo evidente detrás de la papelería que protege las ventanas de las miradas de curiosos.

El giro radical que dará uno de los bajos más cambiantes de Juan Flórez Más información

Según ha podido saber El Ideal Gallego, la intención de Jael Joyería es celebrar una gran inauguración a finales de año, entre noviembre y diciembre. Y es que el lavado de cara y el cambio de orientación va a ser total. Desde entonces, el modelo de negocio es el ya conocido, con joyería, relojería de alta gama y distribución exclusiva de la firma Rolex. De hecho, Jael es la firma autorizada en España por la multinacional suiza.

El nuevo negocio

Jael Joyería, una de esas grandes marcas de la provincia (Cedeira), celebrará en 2027 su 75 aniversario, y nada mejor que la gran arteria comercial corñesa para semejante efeméride. Fundada por los hermanos Ricardo y Aladino Fernández, Solamente 20 años después de comenzar su andadura profesional, ya se convirtió en joyería de confianza de la Casa Real, la Marina española, así como embajadores o jefes de Gobierno. “Los fundadores establecieron un sello de calidad y confianza que supieron transmitir a sus descendientes”, afirma la carta de presentación de la empresa.

La batalla de los supermercados de Juan Flórez: de Zara y Cortefiel a Día y Lidl Más información

En 1994, Jael Joyería se estableció en el corazón comercial de Santiago de Compostela, en la calle General Pardiñas, mientras que en 2007 empezó una etapa en Lugo que duró hasta que ocho años más tarde, en 2015, se asentó en lo que la propiedad define como “el centro modernista de A Coruña”, en el número 8 de la calle Compostela. Ese punto de inflexión llegó acompañado de la confianza de Rolex en la marca. El movimiento se enmarca en el cambio de cara de Juan Flórez, que incluye la llegada de DIA y Lidl a espacios tradicionales como Zara y Cortefiel.