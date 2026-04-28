El Museo de Estrella Galicia celebra el Orgullo Friki con una cena maridaje y música en directo de Elesky

Museo de Estrella Galicia. Cedida

El Museo de Estrella Galicia (MEGA) vuelve a apostar por uno de sus eventos más originales y esperados. Con motivo del Día Mundial del Orgullo Friki, el espacio cultural coruñés organiza por segundo año consecutivo un #PlanazoMEGA muy especial: una cena maridaje temática acompañada de música en directo de la reconocida pianista y streamer Elesky.

La cita tendrá lugar el próximo viernes 22 de mayo a las 21.00 horas en la Sala de Degustaciones del museo, donde los asistentes podrán disfrutar de una experiencia gastronómica y sensorial inspirada en el cine, la literatura, la animación, la música y los videojuegos de culto.

El evento, diseñado para los denominados ‘MEGA Frikis’, combina una propuesta culinaria creativa con una cuidada selección de cervezas y el sello gastronómico de Terra Food. Todo ello en un ambiente tematizado que celebra la cultura friki en todas sus vertientes.

Uno de los grandes atractivos de la velada será la actuación en directo de Elesky, que regresa a MEGA tras su paso anterior por el museo. La artista asturiana, con cientos de miles de seguidores en redes sociales, interpretará al piano algunas de las bandas sonoras más icónicas del cine y los videojuegos, aportando una atmósfera única al evento.

El menú de la cena maridaje estará compuesto por cinco pases inspirados en universos de fantasía y ciencia ficción:

Blue Sky: ceviche de corvina estilo Paila Marina con ají amarillo y dashi texturizado, maridado con Malandarian de Malandar Brewing (DDH Doble IPA).

Langostino Lunar: tempura de langostino con carbón activo y aire de slurm, acompañado de Oink Tober de La Quince (Märzen).

Dungeon and Dragon: huevo mayak a baja temperatura con pasta kataifi, crema de setas trufada y polvo de oro, maridado con Gulden Draak Fire (Tripel Oscura).

Brahmán del Yermo: costilla de vaca glaseada con reducción de Nuka-Cola, con puré de patata y wasabi, acompañada de Hop Slamma de Mumbo Jumbo (DDH Hazy IPA).

Malditos Monjes: strudel de manzana deconstruido con nata de cerveza, maridado con Rochefort 10 (Quadrupel).

Las entradas ya están disponibles a través de la web oficial del museo. Una propuesta única que combina gastronomía, cerveza, música y cultura friki para celebrar una de las fechas más especiales del calendario geek.