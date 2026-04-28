La rotonda de Os Castros con la nueva zona ajardinada Carlota Blanco

A los vecinos de Os Castros les ha sorprendido la nueva zona verde de la rotonda, la que se encuentra sobre el túnel: ahora deja de ser verde para convertirse en una especie de arenero, como si tratara de reproducir un ecosistema desértico.

Como debajo se encuentra un túnel, no era posible instalar un sistema de riego. Otro problema es que la zona es muy ventosa y la escasez de tierra. Todo eso se ha solucionado creando una especie de terrario en el que, entre rocas, crecen aloes, y otras especies que apenas necesitan humedad para sobrevivir. Es lo que se denomina jardín xerófilo.

Para el Ayuntamiento, esto no disminuye su "función ornamental". La concejala de Medio Ambiente, Noemí Díaz, defendió que "hai que estudiar detidamente que especies se adaptan mellor a cada espazo".