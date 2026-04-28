Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El desierto comienza en Os Castros

 El 'jardín xerófilo' sorprende a los vecinos 

Abel Peña
Abel Peña
28/04/2026 21:29
La rotonda de Os Castros con la nueva zona ajardinada
La rotonda de Os Castros con la nueva zona ajardinada
Carlota Blanco
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

A los vecinos de Os Castros les ha sorprendido la nueva zona verde de la rotonda, la que se encuentra sobre el túnel: ahora deja de ser verde para convertirse en una especie de arenero, como si tratara de reproducir un ecosistema desértico. 

Como debajo se encuentra un túnel, no era posible instalar un sistema de riego. Otro problema es que la zona es muy ventosa y la escasez de tierra. Todo eso se ha solucionado creando una especie de terrario en el que, entre rocas, crecen aloes, y otras especies que apenas necesitan humedad para sobrevivir. Es lo que se denomina jardín xerófilo

Para el Ayuntamiento, esto no disminuye su "función ornamental". La concejala de Medio Ambiente, Noemí Díaz, defendió que "hai que estudiar detidamente que especies se adaptan mellor a cada espazo". 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

CEC Jinete

Pocomaco votará reasfaltar del polígono por 1,7 millones de euros
Abel Peña
La rotonda de Os Castros con la nueva zona ajardinada

El desierto comienza en Os Castros
Abel Peña
La antigua Ottodisampietro, entre las calles Arzobispo Lago, Ferrol y Juan FlórezEl local Otto di Sampietro, que abrirá próximamente en Juan Flórez 48

El relevo de lujo para la tienda de ropa más exclusiva de A Coruña
Guillermo Parga
Fábrica de Estrella Galicia en Arteixo

Luz verde a la primera ampliación de la fábrica de Estrella Galicia en Arteixo
Iván Aguiar