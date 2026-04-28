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A Coruña

El Camino Inglés, una ruta con tres recorridos que se olvidó de la historia

El ingeniero Carlos Nárdiz explica en el último número de la revista del Instituto Cornide las diferencias entre el trazado medieval y el Camino Real

Laura Rodríguez
28/04/2026 04:50
Un tramo del Camino Inglés en A Coruña
Un tramo del Camino Inglés en A Coruña
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El Camino de Santiago partiendo de A Coruña tiene tres vertientes: el Camino Inglés, el medieval y el Camino Real. Según algunos expertos, entre los que se encuentra el ingeniero Carlos Nárdiz, quien publica un artículo sobre este asunto en la última revista del Instituto Cornide, son muchos los que se pierden en esta ruta. Nárdiz afirma que gran parte del itinerario marcado es el antiguo Camino Real, que coincide con la N-550.

La primera conexión entre A Coruña y la capital gallega está identificada ya en el siglo XVI como camino de ruedas y, a mediados del XVII, se ensancha y se pavimenta. Posteriormente se deja el camino medieval atrás y se proyecta el Camino Real, para conectar con Madrid, como una carretera moderna, construida por ingenieros militares en la segunda mitad del siglo XVIII.

El Camino Inglés, en su configuración actual, sigue más el Camino Real que la ruta marcada en la Edad Media, lo que según Nárdiz ocasiona muchos problemas. “Yo mismo hice un informe desde Ponte Sigüeiro hasta Santiago, porque llevaban el Camino Inglés por el Camino Real y lo modifiqué”.

Justo en esta zona también está uno de los “mayores errores” en la configuración del camino según el ingeniero, aunque admite que es difícil cambiarlo: “Está toda la concentración parcelaria, la propia autopista...”.

Puente de Sigrás

Hay un lugar en el que confluyen los tres caminos de los que habla Nárdiz, el puente de Sigrás. Después se dividen: el medieval va por Ardemil, Poulo, Buscas y la carretera se desvía por Carral.

Tanto el tramo de A Coruña como el de Santiago han sido muy transformados por la urbanización. “El Camino Inglés produce unas necesidades que afectan al contorno y al territorio histórico, las malas delimitaciones están afectando en los usos del territorio”.

Carlos Nárdiz, ayer, en su estudio
Carlos Nárdiz, ayer, en su estudio
EC

Es decir, se protege el entorno del Camino, pero en muy pocos puntos coincide con el primer trazado, el histórico, el que recoge la cartografía del siglo XVI. Una calzada que después se ensancha y se pavimenta. “La carretera es un concepto distinto de camino histórico”, expone. “No se está protegiendo el trazo original”, expresa. 

En algunas zonas es complicado que pueda recuperarse porque ya ha desaparecido, pero la clave para que sea de verdad histórico es que se siga la primera ruta. “Independientemente de los errores” del trazado, manifiesta el experto.

Turismo como prioridad

"Los Caminos de Santiago están muy mal delimitados” porque “la prioridad en su configuración es el sentido turístico”, con puntos atractivos para los peregrinos pero no necesariamente hacen referencia a la historia. “Se ha hecho el esfuerzo para que la continuidad del trazado prevalezca sobre lo histórico”.

Es una tónica en todas las rutas peregrinas pero, en el caso de A Coruña, Nárdiz lo tacha de “desastre”, como “toda la salida de Ferrol” o “el tramo correspondiente a Pontedeume”, cuando “atraviesa un campo de golf” o cuando, “en vez de cruzar Bemantes, se da la vuelta a Miño”. 

La solución está en revisar el paso del camino y delimitarlo de nuevo. “Habría que volver a algunos tramos, hacer modificaciones, que en algunos ya se hicieron porque se vio que era una barbaridad”, explica. Es el caso del propio tramo de Miño, que pasa por Ponte do Porto, que antes atravesaba un puente del siglo XIX. O el tramo de Ponte Sigüeiro a Santiago, que seguía el Camino Real. 

Además de la historia, los cambios que propone también redundarían en la protección del propio peregrino que, en muchos casos, también atraviesa lugares peligrosos. 

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